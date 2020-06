De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met cafélegende Gerald Claes: “De Reep is een onontgonnen, pittoresk stukje Gent” Jill Dhondt

15 juni 2020

17u16 0 Gent Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt cafébaas Gerald Claes u naar de Reep, volgens hem een stukje Gent dat nog niet door iedereen naar waarde werd geschat.

“Als je me vraagt naar mijn lievelingsplek in Gent, dan zeg ik uiteraard de Vlasmarkt”, zegt Gerald. Dat zal niemand verwonderen, aangezien hij de uitbater is van de Charlatan, de Jos en de Gloria. “Iedereen heeft daar zijn best gedaan om een mooi terrasje te zetten, met parasols en slingers, en we hebben een digitale butler ingeschakeld waarmee je contactloos kan bestellen en betalen. Je moet niet meer te wachten om bediend te worden en het is veiliger. Het is daar zeer gezellig geworden om overdag of tegen de avond een aperitiefje te komen drinken.”

“De Vlasmarkt is dus zonder twijfel mijn meeste geliefde plek in de hele stad, maar als je me vraagt naar een verborgen parel, dan antwoord ik de Reep en de Oude Beestenmarkt. Die buurt is verborgen in de zin dat er nog veel Gentenaren zijn die zelden naar daar afzakken. Nochtans is het daar zo pittoresk sinds de vernieuwingen werden doorgevoerd. Je hebt er ook veel eetplekken die de moeite waard zijn om een namiddag te vertoeven. Daarbij denk ik aan John Dory, de Gomez en de RTT, waar je tussen de sparren van Kobe’s pizza’s kan smullen.”

Rustig en toch dichtbij

“Waarom ik zo graag naar daar ga? Omdat het vlakbij de Vlasmarkt en de rest van het centrum is, maar toch rustig is gebleven. Je kan er aan het water zitten, zonder overrompeld te worden door honderden andere zonnekloppers. Bovendien ben ik nog steeds een echte horecaman, waardoor ik niet enkel werk in de sector, maar ook graag op bezoek ga bij collega’s. Daarom zal ik altijd plekjes kiezen waar je kan tafelen, als iemand me vraagt naar mijn lievelingsplaatsen. Tegen iedereen die nog niet overtuigd is om op horecabezoek te gaan wil ik zeggen: kom maar af, je moet je niet inhouden.”