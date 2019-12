De Wandelbus is de helft van de tijd een toeristenbusje

Erik De Troyer

11 december 2019

16u29 11 Gent Het Gents Milieufront (GMF) onderzocht het gebruik van het ‘Wandelbusje’ in de Gentse binnenstad en kwam tot de conclusie die iedereen wel kon raden. De helft van de tijd wordt het busje gebruikt als een soort gratis toeristentaxi. Maar de stad blijft in de busjes geloven. “Zo’n busje kost ons 6 euro per rit. Dat is goedkoper dan De Lijn”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

De Gentse ‘Wandelbusjes’ rijden intussen zo’n twee jaar door de Gentse binnenstad. Er werd al eens lacherig gedaan over het slakkengangetje van de mini-busjes maar ze worden wel gebruikt. Volgens de stad zullen er in 2019 zo’n 80.000 mensen gebruik maken van de appelblauw-zeegroene mini-bussen.

Het GMF onderzocht wie er precies met die busjes meereed en kwam tot de conclusie dat het zeker en vast niet alleen mensen zijn die slecht te been zijn, nochtans de doelgroep waar het busje voor bedoeld is. “Zo’n 46 procent van de bevraagde passagiers doen het omdat het fysiek moeilijk is om zich te verplaatsen. De overige 54 procent van de passagiers gebruikten het busje als makkelijke manier van verplaatsing tijdens recreatieve activiteiten (bv. shoppen), als leuke manier om Gent te ontdekken of uit tijdelijke noodzaak, bijvoorbeeld omdat een fiets defect was”, klinkt het.

Uit de bevraging blijkt ook dat 54 procent van de gebruikers 58 jaar is of ouder en 62 procent van de gebruikers zijn Gentenaar. Van alle gebruikers komt 16 procent van buiten België. Zowat 90 procent van de bevraagden geeft aan dat ze ook zonder wandelbus wel op hun bestemming zouden geraakt zijn.

Goedkoper dan rit De Lijn

Nog een conclusie: 45 procent van de busjes rijdt leeg rond. Bovendien rijden ze ook een pak sneller dan wandelsnelheid. Als ze zich aan de snelheid houden zouden ze maximaal vier keer per uur mogen passeren, maar in werkelijkheid kan men wel tot 8 keer per uur op zo’n busje springen.

“De prijs van het wandelbussysteem bedraagt 480.000 euro per jaar. De vraag rijst of die kost wel te rechtvaardigen is, of dat die middelen niet beter kunnen worden ingezet. Een rit kost 11,58 euro. Dat is duurder dan een taxirit”, besluit het GMF.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw vecht dat laatste aan. “De tellingen zijn gebeurd in november en dat is traditioneel de rustigste maand van het jaar. Volgens onze cijfers zullen er dit jaar 80.000 mensen gebruik gemaakt hebben van die busjes. Dat komt neer op zo’n 6 euro per rit. Dat is goedkoper dan de ritkost van De Lijn.”

Evalueren

“En ja er zal wel eens toerist meerijden. Dat is ook niet zo erg. Als dit busje er voor zorgt dat mindervaliden niet meer afgeschrikt worden om naar de Gentse binnenstad te komen dan is het die 480.000 euro per jaar helemaal waard. We zullen de wandelbusjes binnenkort wel zelf evalueren.”

Het GMF heeft ook kritiek omdat de wandelbusjes geen rolstoelgebruikers kunnen oppikken. “We wilden oorspronkelijk die busjes toegankelijk maken voor rolstoelen maar de kostprijs ging daardoor onverantwoord de hoogte in”, aldus Watteeuw. “Er blijft in de binnenstad wel een aanbod voor wie in een rolstoel zit en dat blijven we steunen”