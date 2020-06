De Voormuide en Muidepoort krijgen nieuwe straatverlichting Sabine Van Damme

05 juni 2020

16u26 0 Gent Goed nieuws voor de Voormuide en de Muidepoort. Beide straten krijgen op korte termijn nieuwe straatverlichting, na dat gemeenteraadslid Veli Yüksel de stad wees op de slechte staat van de huidige verlichting. “Er waren klachten van bewoners en handelaars”, zegt hij.

“Tussen de Muidebrug en de spoorweg is het nogal donker.”, stelde Yüksel. “De stad stuurde daarop de cel Openbare Verlichting en Fluvius ter plaatse. Er werd niet alleen vastgesteld dat er donkere stukken zijn, maar ook dat er meerdere defecten waren aan de bestaande verlichting. Daarom werd beslist om de openbare verlichting aan te passen. Zo worden verschillende gevelverlichtingstoestellen verplaatst, en er komen 7 nieuwe en energiezuinige LED- verlichtingstoestellen op de drukke verbindingsweg tussen het Neuseplein en Meulestede.”

Yüksel is tevreden met de beslissing van de stad. “Straatverlichting is belangrijk om gezien te worden door voetgangers, fietsers en automobilisten. Zeker in de wintermaanden, wanneer het snel donker wordt. Het zebrapad aan het kruispunt Muidepoort-Loodsenstraat is zeer gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers.”

De nieuwe lichten laten echter nog even op zich wachten. “De armaturen komen uit Spanje, en de fabriek is door de coronacrisis tijdelijk gesloten geweest”, zegt schepen Filip Watteeuw. “De productie en levering kan daardoor mogelijks een kleine vertraging oplopen. Dit najaar zullen de werken aan de verlichting van de Voormuide en Muidepoort worden uitgevoerd. De aanpassing en vernieuwing van de straatverlichting kost 10.000 euro.”