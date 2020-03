De Volvo-trein uit China rijdt weer, na 2 maanden afwezigheid door corona en Chinees nieuwjaar Sabine Van Damme

10 maart 2020

11u48 2 Gent Vandaag komt er eindelijk terug een autoransport per trein uit China naar Volvo Cars Gent. Die trein werd half januari stilgelegd omwille van het coronavirus. Later deze week komt er nog een trein toe.

Corona was niet de enige reden van het stilgelegde transport, ook het Chinese nieuwjaar dat uitbundig gevierd wordt in China, speelde mee. Toch was het al van half januari geleden dat er nog een Volvo-trein uit de Chinese stad Xi’an naar de Gentse haven kwam. De productie in China lag immers gewoon stil. Vandaag is er eindelijk nog eens een transport, het eerste sinds het coronavirus in China opdook. 168 auto’s worden er verwacht. Ook in de omgekeerde richting, van Gent naar China, loopt het transport per trein terug normaal. Vanaf nu zullen er terug 2 treinen per week af en aan rijden.