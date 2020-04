De verwachte stormloop op doe-het-zelfzaken blijft in Oostakker voorlopig uit: “De mensen hebben het begrepen” Didier Verbaere

18 april 2020

09u07 18 Gent De verwachte stormloop op de doe-het-zelfzaken lijkt uit te blijven. Aan Brico in Oostakker stonden zaterdagochtend bij de opening om 8 uur slechts enkele tientallen mensen. “De mensen hebben het begrepen dat alles ook de komende dagen en weken nog open zal zijn", zegt een koppel uit de buurt.



Brico opende om 8 uur de deuren en liet slechts 55 klanten tegelijk binnen. Dat aantal was rond 8.15 uur bereikt. Buiten stonden toen zo'n 30-tal klanten te wachten. Alles gebeurde gedisciplineerd en rustig. Wachten aan de ingang van handelszaken is na vijf weken het nieuwe normaal geworden.

“Mensen hebben het begrepen dat je ook de komende dagen nog kan komen winkelen. Maar we zijn aan het verven thuis en hadden dringend wat spullen nodig om verder te kunnen doen”, zeggen Christian de Rocker en Martine Brossé uit Oostakker.

Ook Reinhilde De Ketelaere uit Lochristi was er deze ochtend vroeg bij. “Ik wil wat kleur brengen in de tuin en wat schilderen zegt ze. Wat ook opvalt is dat bijna niemand met bomvolle karren de winkel verlaat. Voor velen lijkt het vooral belangrijk dat ze eens buiten mogen en het dagdagelijkse leven weer een beetje meer normaler is geworden.