De ultieme kwelling: aan het water zitten en er niet in mogen. Toch zwemmers in Blaarmeersen en aan Houtdok Sabine Van Damme

23 juni 2020

19u07 3 Gent Het mag niet en het staat overal aangeduid, maar toch duiken bij deze temperaturen mensen het water in. Logisch ook, het is niet van een frisse duik dat je corona krijgt. Aan de Blaarmeersen was het vandaag niet druk en de meeste mensen bleven netjes aan de kant. Aan het Houtdok daarentegen troepen jongeren samen en is zwemmen het nieuwe normaal.

Het is dan ook een beetje uitlokking. Er ligt een strand, en aan de kade zijn laddertjes bevestigd om makkelijk uit het water te kunnen klauteren. Er hangt zelfs een reddingsboei. Maar toch is zwemmen in het Houtdok strikt verboden, omdat het water geen zwemkwaliteit heeft. Daar trekken de jongeren, die er massaal samen troepen, zich niks van aan. Quasi allemaal nemen ze wel een snelle duik in het frisse water. Niet dat ze er uren rondspartelen, maar toch.

Aan de Blaarmeersen daarentegen bleven de mensen die aan de ligweide zaten voor het grootste deel netjes zitten. Op dagen zoals vandaag is het normaal gezien veel drukker op het domein, maar aan het water gaan zitten en er niet in mogen is natuurlijk de ultieme kwelling. De ouders van kinderen die toch in het water springen, krijgen security aan hun handdoek. Die kunnen wel vragen om uit het water te blijven, maar boetes uitschrijven kunnen ze niet. Mensen die kwamen met de bedoeling om te zwemmen, installeerden zich aan de overkant van de vijver, aan de steigers voor vissers. Iedereen weet dus wel dat het eigenlijk niet mag, maar velen trekken het zich niet aan.

De Blaarmeersen is intussen coronaproof gemaakt, en herschapen in een zee van hekken, ingangen, nooduitgangen, lint en nadars. Vanaf 1 juli moet er gereserveerd worden voor een plekje op de ligweide.