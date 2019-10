Digitalisering Gesponsorde inhoud De uitdagingen van de digitale transformatie

Zo pakt u ze het beste aan!

08 oktober 2019

Als een bedrijf groeit, dan komen er een aantal uitdagingen aan het licht, met name over wanneer en hoe de onvermijdelijke digitale transformatie van uw organisatie best aangepakt wordt. Vandaag is dit niet enkel de introductie en implementatie van een ERP-systeem. Digitale transformatie is veel meer dan dat.

Wat is digitale transformatie?

Google geeft meer dan zestig websites als antwoord op deze vraag die allemaal min of meer hetzelfde zeggen: het is een proces dat een bedrijf, via de integratie van digitale technologieën in alle afdelingen, toelaat om meer competitief te worden en meer zaken aan te bieden aan zijn klanten. Hebben we dit echt nodig? Het antwoord is eenvoudig: niet noodzakelijk, maar wel onvermijdelijk. Het is een onomkeerbaar proces. Net zoals ons eigen dagelijks leven een heuse transformatie ondergaan heeft, vaak zonder dat we er ons nog echt van bewust zijn.

Een voorbeeld nodig?

Een paar antwoorden op de volgende vragen helpen u verder: hoe communiceren we met elkaar? Hoe vinden we nuttige info? Hoe weten we wat er in de wereld aan het gebeuren is? Voor de meerderheid van de bevolking, met uitzondering misschien van 65-plussers, zijn de antwoorden: What’sApp, e-mails, opzoeken op internet, nieuws volgen via de socialmediakanalen… Wie heeft er thuis nog een vast telefoontoestel staan? Wie kijkt er eerst nog in boeken of in de papieren kranten om zich op dagelijkse basis te informeren?

Al deze zaken, maar dan in een veel kortere tijdsspanne, gebeuren vroeger of later in elke organisatie. En “later” ligt in dit geval niet veraf, want elke dag uitstel zorgt voor een nog kortere deadline en hogere kostprijs.

Stroomversnelling

De digitalisering zorgt voor een versnelling aan nieuwe digitale technologieën in alle mogelijke werkdomeinen van een bedrijf, om de dagelijkse gang van zaken te verbeteren, om nieuwe zaken te ontdekken, om de bedrijfsinformatie intelligent in te zetten en bedrijven beter te verbinden met klanten en belanghebbenden.

De voordelen van digitalisering

De drie hoofddomeinen voor alle bedrijven, klein of groot, waar de digitalisering de meeste voordelen brengt, zijn:

1. Nieuwe klantenwaarde creëren

Digitale bedrijven zijn de manier van zaken doen aan het heruitvinden, zodat ze nieuwe relevante diensten kunnen aanbieden aan hun klanten. Dit vereist een voortdurende opvolging van de noden, wensen en gewoonten van die klanten, vaak buiten de scope van de leveranciers en buiten de sector waarin het bedrijf in kwestie werkzaam is. U hebt een sterke IT support en procesautomatisering nodig en u bent bereid om uw bedrijf te transformeren.

2. Waarde genereren in de corebusiness

Door te digitaliseren kan een bedrijf al zijn departementen en communicatiekanalen in verbinding stellen met de klanten, om op die manier een unieke en aan de gebruiker aangepaste service te bieden.

3. Verbeteren van de basismogelijkheden van de digitale bedrijven

Dit betekent dat de technologie en nieuwe businessprocessen snel aanpasbaar zijn. Bij het nemen van zakelijke beslissingen kan de digitale business reageren met up-to-date informatie. Data kunnen volgens behoefte geselecteerd worden, omdat deze nu verenigd zijn in databases. Op lange termijn moedigt dit innovatie op alle niveaus aan én versterkt het de kennisdelingscultuur. Denk aan bijvoorbeeld een geïntegreerde managementoplossing voor bedrijven of ERP voor kleine en middelgrote ondernemingen.

In zee gaan met de juiste partner

Digitale transformatie is geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke taak. De ondernemer die dit doorheeft, zal succesvol zijn. De andere bedrijven zullen ter plekke blijven trappelen en uiteindelijk moeten afhaken. Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft uw bedrijf een implementatiepartner nodig die voor uw bedrijf een digitaliseringsproces op maat kan uitrollen.

Aangezien er tal van bedrijven zijn die de digitale transformatie en de implementatieprocessen in Gent ondersteunen, is het belangrijk om de juiste en ervaren IT partner te kiezen. Deze partner zal u adviseren over de juiste tools, processen en platforms die u kan gebruiken om de uitdagingen van digitale transformatie succesvol aan te pakken.

