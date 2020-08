De tweede zit is nu echt gestart: 62.000 herexamens in Flanders Expo, mét mondmasker en volg de looproutes Jill Dhondt

18 augustus 2020

13u04 0 Gent De tweede zit van de Universiteit Gent is gestart. De komende drie weken zullen duizenden studenten examens afleggen op de campussen van de universiteit maar ook op andere plekken. Net zoals in eerste zit worden ook studenten verwacht in de hallen van Flanders Expo, waar 62.000 examens afgelegd worden.

De komende weken zal de UGent in totaal iets meer dan 100.000 herexamens afnemen. 10.400 examens worden online afgelegd, voor de overige 92.000 moeten de studenten naar de campus komen. De schriftelijke examens vinden plaats in het Ufo, de Blandijn, de Ledeganck en voornamelijk in de hallen van Flanders Expo. Het is niet de eerste keer dat de universiteit daar examens organiseert, in juni was dat ook al het geval. De UGent was toen al op zoek naar een plaats waar ze grote groepen studenten samen kon brengen om examen af te leggen, terwijl ze voldoende afstand konden bewaren van elkaar.

Elke dag drie sessies

In eerste zit organiseerde de universiteit 87.000 examens in Flanders Expo. De komende drie weken worden nog eens 62.000 examens afgenomen. Het draaiboek is zo goed als gelijk gebleven. Er worden drie examenmomenten per dag voorzien: om 9 uur, om 13 uur en om 18 uur. De aanwezigen moeten hun mondmasker constant aanhouden, anderhalve meter afstand bewaren, en hun handen regelmatig ontsmetten. De looproutes en vooraf toegewezen ingangen werden deels bijgestuurd tegenover de eerste zit.