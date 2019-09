De tips voor Open Monumentendag Erik De Troyer

06 september 2019

17u15 0

Zondag 8 september is het Open Monumentendag. In onze regio zijn er een 60-tal monumenten te bezichtigen. Om door het bos de bomen te blijven zien kozen we er vijf opmerkelijke uit.

1 In de watertoren (Gent)

Het lijkt op een kantoorgebouw maar achter het spiegelglas van dit gebouw schuilt een watertoren uit de jaren 70. Goed voor 500 kubieke meter water. Ook de oude exemplaren uit 1881 staan er nog. (10 tot 18u, gratis)

2 Resultaat van grote schoonmaak (Gent)

In de kerk van het Klein Begijnhof aan de Lange Violettestraat werden de voorbije maanden alle bergruimtes opgeruimd en daar kwamen heel wat vergeten schatten naar boven. De mooiste vondsten worden tentoongesteld.

Gent 3 Jenever stoken zoals in 1898 (Balegem)

De jenever van stokerij Van Damme in Balegem wordt nog steeds volgens de ambachtelijke methodes uit de 19de eeuw gestookt. Hiervoor gebruiken ze de authentieke stoommachine uit 1898, geplaatst door Gustaaf Van Damme. Ook de gebouwen zijn authentiek bewaard. (14 tot 18u, Issegem 2 in Balegem)

4 De ultieme vrijgezellenwoning (Sint-Martens-Latem)

In Sint-Martens-Latem bouwde architect Juliaan Lampens tussen 1972 en 1974 de ultieme vrijgezellenwoning. Het lijkt van ver een beetje op een betonnen bunker maar het blijkt een uniek gebouw te zijn. Zes geleide bezoeken. Inschrijven tot en met vrijdag 6 september. (Brakelstraat 50)

5 Hiphop in de Sint-Pietersabdij (Gent)

In een abdij verwacht men eerder koren of orgels maar zondag weerklinkt hiphop in de Sint-Pietersabdij. Jongeren nemen de kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij in en geven het beste van hun danskunnen in verschillende acts. In de ochtend kunnen kinderen zich uitleven in een dansworkshop (11u). In de namiddag zijn er optredens van het Jamcentrum. (14, 15 en 16u). Vrije toegang. Reservatie niet nodig.