De straffe cijfers achter de Van Eyck-tentoonstelling

Erik De Troyer

29 januari 2020

14u00 0 Gent De tentoonstelling Van Eyck, een optische revolutie in het MSK begint zaterdag pas, maar de gekte is wel stilaan losgebroken. Vandaag worden 130 buitenlandse en nog eens 70 binnenlandse journalisten verwacht voor de persvoorstelling. Maar dat is niets vergeleken met duizelingwekkende cijfers die de tentoonstelling nu al kan voorleggen.

In totaal worden 120 kunstwerken ingevlogen van over de hele wereld. Van Roemenië tot de Verenigde Staten.

De totale kost van de tentoonstelling bedraagt 9.192.133 euro. De grootste kost is het transport van al die kunstwerken. Dat moet in geklimatiseerde voertuigen gebeuren. Alleen al al die werken naar Gent krijgen was goed voor 1,5 miljoen euro. De verzekering voor al die kunstwerken samen kost nog eens op 850.000 euro. Terwijl de musea in totaal nog eens 350.000 euro aanrekenden om de werken te ontlenen.

Het Museum aanpassen en inkleden kostte nog eens 1.425.000 euro.

De bewaking en veiligheid is ook een grote kost. De stad betaalt daar 1.080.000 euro voor. Met dat geld werd een videocamera-schild en een nieuw commandocentrum gebouwd. Er zullen tijdens de tentoonstelling ook 20 permanente bewakers ingezet worden. Elke zaal van de tentoonstelling krijgt één permanente toezichter.

Zo’n tentoonstelling moet nog opleveren. Er wordt verwacht dat zo’n 240.000 bezoekers naar Gent komen. Die zullen naar verwachting 4.824.700 euro aan tickets kopen en moeten nog eens 700.000 euro aan lectuur en 600.000 euro aan merchandising kopen. De hele tentoonstelling is nagenoeg een nuloperatie. De totale opbrengsten worden geschat op 9.428.649 euro wat een totale winst van minder dan 250.000 euro zou betekenen.