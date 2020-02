De stadsloop voor het eerst over de fly-over Erik De Troyer

21 februari 2020

12u12 0 Gent Het parcours van de stadsloop op zondag 17 mei zal voor het eerst over de B401 lopen. Dat is vandaag bekend gemaakt. Na een kilometer of zeven gaat het via de oprit naast de Zuiderpoort steil bergop om via de fly-over terug de stad in te lopen...bergaf, gelukkig maar.

De 37ste editie van vorig jaar lokte de stadsloop zo’n 3.000 sportievelingen. Elk jaar wordt het parcours wel wat aangepast maar dit jaar ziet het er toch flink anders uit. De Graslei zit er uiteraard nog steeds in. “’Sinds ik schepen van Sport ben, droom ik ervan om tijdens de stadsloop over de fly-over te lopen. Dat wordt op 17 mei werkelijkheid. We lopen over de B401 in de richting van Gent en zullen dus een prachtig zicht hebben op onze torens.”, aldus schepen van sport Sofie Bracke (Open VLD)

Organisator Golazo wil van de ‘fly-over’ een iconische passage maken. ‘Toen de AG Antwerp 10 Miles voor het eerst door de Kennedytunnel liep, gaf dat het evenement een boost. De B401 zal dat ook doen voor de stadsloop. Het zal dit loopevenement – een van de oudste van het land – een nieuw elan geven”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo Sports.

De B401 werd eerder al gebruikt als decor voor de autovrije zondag. Een loopwedstrijd is er een primeur.

