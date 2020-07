De stad beslist De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

03 juli 2020

17u31 3

Stelt u zich het volgende scenario even voor: u heeft uw hele leven hard gewerkt en belastingen betaald. U brengt de avond van uw leven door in een woonzorgcentrum en daar heeft u de dodelijkste pandemie in eeuwen overleefd. De pijntjes en kwaaltjes die uw oude dag met zich meebrengt, verbijt u, troost zoekend in het bezoek van uw nageslacht en een spelletje kaarten met uw medebewoners. Bij zulke momenten hoort een kopje koffie. Dat mogen ze u niet meer afnemen op uw leeftijd, denkt u, en u heeft groot gelijk. Wel, als u in een woonzorgcentrum van het Gentse OCMW verblijft, dan kunt u uw bakje troost voortaan op uw bejaarde buik schrijven. Onze progressieve stad heeft namelijk beslist dat u voortaan fairtrade koffie zult slurpen, of u dat nu wilt of niet. Ik ben een voorstander van eerlijke handel, maar als dat bocht niet te drinken is, voeder er onze oudjes dan niet mee! Schepen van seniorenbeleid Rudy Coddens laat de woonzorgcentra nu uitzoeken of er andere koffies kunnen geleverd worden… uit het fairtrade-gamma wel te verstaan. De koffie die tot voor kort werd geschonken en die iedereen lustte, komt nooit meer terug, dat heeft de stad alvast beslist.

Stelt u zich ook het volgende even voor: u heeft een horecazaak. U heeft uw zaak ei zo na uit de coronacrisis kunnen redden en u mag sinds kort weer gasten ontvangen, zij het onder strikte voorwaarden. U weet dat er dit jaar veel minder toeristen zullen komen maar dat u zich toch weer blauw zult betalen aan allerlei taxen. U wilt witte parasols op uw terras plaatsen omdat het onder zwarte niet uit te houden is van de warmte. U krijgt daarvoor geen toelating want uw zaak bevindt zich op de Hooiaard en daar moeten alle parasols zwart zijn. U kunt met uw grieven naar de pomp lopen. Dat heeft de stad alvast beslist.