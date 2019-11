De Sint maakt zijn entree aan de Krook Erik De Troyer

17 november 2019

16u59 5 Gent Om 15.30 uur stipt was het zo ver. De boot van Sinterklaas meerde aan in Gent. De kaden aan de Krook stonden afgeladen vol met kleurrijk uitgedoste kinderen.

Via Ter Platen en de Schelde langs de Muinkkaai kwam de Sint naar Gent. Ook voor hem was het even wennen. In het verleden kwam hij aan aan de stadshal of aan de Oude Dokken. Nu de hele omgeving rond de Krook mooi is aangelegd, is het de ideale plek om de Sint te ontvangen. Hij kreeg voor de gelegenheid een troon in de bib. Voor de kindjes maakte dat natuurlijk allemaal niet uit. Zij wilden vooral uit de mond van de Sint horen dat er dit jaar – alweer – geen stoute kindjes zijn.