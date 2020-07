De Sint-Bernadettewijk maakt plaats voor nieuwbouw: “Ze zullen ons toch niet naar de Brugse Poort sturen hé?” Erik De Troyer

04 juli 2020

15u52 0 Gent De Sint-Bernadettewijk gaat in 2022 tegen de vlakte. De sociale woonwijk van WoninGent - die tijdens de verkiezingen van 2018 even werd omgedoopt tot ‘de schimmelwijk’ - wordt volledig vervangen door nieuwbouw. Dat is een zware klap voor heel wat bewoners. “We weten nu al dat we nooit meer naar hier terug keren.”

De Sint-Bernadettewijk bestaat uit kleine arbeidershuisjes van bijna 100 jaar oud. In 2018 kwam de wijk in het nationale nieuws toen bleek dat een aantal woningen verhuurd werden, hoewel muren vol schimmel stonden en eigenlijk niet geschikt waren om in te wonen. Het leverde de pijnlijke beelden op van schepen Elke Decruynaere (Groen) die tot in den treure bleef herhalen dat ‘geen enkel kind mag opgroeien in een huis vol schimmels’. Het was een vervelende episode voor de stad en WoninGent.

Een aantal van die woningen staan intussen al een tijdje leeg en zijn gebarricadeerd om krakers weg te houden. Vandaag werden de bewoners ingelicht over de plannen voor de wijk en die zijn drastisch. Een renovatie van de 191 woningen zou meer gaan kosten dan een volledige nieuwbouw en dus worden de arbeidershuisjes tegen augustus 2022 platgegooid. Tegen 2025 moet er een nieuwbouw staan. (lees verder onder foto)

“De woningen zijn er op hun einde en dan kan de staat van een woning plots zeer snel achteruit gaan. Als we de wijk zouden renoveren zouden de woningen altijd met zwakke plekken blijven zitten. Een renovatie was dus geen optie. We moesten dus de keuze maken tussen de woningen verkopen op de privé-markt of zelf een nieuwe woonwijk bouwen. Omdat we momenteel elke woning hard nodig hebben, zijn we voor de tweede optie gegaan”, zegt WoninGent-voorzitter Marc Heughebaert. “Iedereen die er woont wordt begeleid naar een nieuwe stek.”

Het nieuws was een klap voor veel bewoners. “Ik had toch gehoopt op een renovatieproject”, zegt Emmanuella Devaere die al 14 jaar in haar huisje woont. “Dit is dan wel een sociale woning maar ik heb hier fors in geïnvesteerd. Ik heb een nieuwe keuken gestoken, een nieuwe vloer,… dat is nu allemaal verloren geld. We hebben te horen gekregen dat we een nieuwe plek zullen krijgen maar dat we nooit meer naar Sint-Bernadettewijk zullen kunnen terugkeren. We mogen wel namen doorgeven van buren waarmee we goed overeen komen. Dan proberen ze ons in dezelfde buurt onder te brengen. Ze zullen ons toch niet naar de Brugse Poort of het Rabot sturen hé?. Daar wil ik écht niet gaan wonen.”

Vooral voor een aantal ouders bewoners zijn geschrokken. “Ik woon hier al mijn hele leven”, zegt François Caterin (71). “Mijn moeder is in dit huis geboren in 1928. Ik heb nooit iets anders gekend. Ik heb hier een aantal vrienden wonen in de buurt die ik al mijn hele leven ken. Ze gaan ons scheiden hé en dat is verschrikkelijk. Ik had altijd gedacht dat ze mij hier zouden buiten dragen maar dat zal dus niet waar zijn”, zegt hij. (lees verder onder foto)

Er komen ook praktische zorgen bij kijken. “Wat moet ik doen met mijn meubels?”, vraagt François zich af. “Mijn zetel, mijn kasten…zal daar plaats voor zijn als ze mij op een appartement steken?”

De hele situatie roept gelijkenissen op met de Lübeckstraat. Dat terrein achter de Weba werd ook ontruimd en ook daar moesten heel wat bewoners tegen hun zin het huis uit waar ze soms 50 of 60 jaar leefden. Ondanks protest ging de sloop er gewoon door. “We hebben uit de Lübeckstraat onze lessen getrokken”, zegt Karin Wouters, algemeen directeur van WoninGent. “Toen moest alles zeer snel gebeuren. Nu kunnen de mensen nog ruim een jaar in hun woning blijven. Op die manier is er ruimte voor een rouwproces, wat hier onvermijdelijk mee gepaard gaat.”