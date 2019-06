De Scaldissluis kan eindelijk open (maar niet met de beloofde zelfbediening) Dit weekend eindelijk echt rond Gent varen Sabine Van Damme

25 juni 2019

09u22 3 Gent De Scaldissluis aan de Oude Beestenmarkt kan vanaf 1 juli gebruikt worden. Eindelijk. Eigenlijk moest ze op 1 mei al open, maar door een technisch defect lukte dat niet. En nog steeds werkt de sluis niet zoals bedoeld, de beloofde ‘zelfbediening’ is afgevoerd, en de sluis zal bemand worden.

Al sinds 2012 ligt ze te blinken naast de Oude Beestenmarkt, de Scaldissluis. Al die jaren was ze compleet nutteloos, omdat de Reep niet was uitgegraven. Toen dat vorig najaar eindelijk wel zo was, heeft de sluis letterlijk een halve dag gewerkt. Daarna sputterde ze tegen, en moest ze handmatig bediend worden. Het kwam niet meer goed. Bij het begin van het vaarseizoen bleef ze gewoon dicht, en de grote hoop om eindelijk helemaal rond Gent centrum te kunnen varen, viel in het water. “Een kapotte sensor, die we zo snel mogelijk zullen vervangen”, klonk het toen.

Niet dus. Want de sluis opent dit weekend wel – eindelijk – maar niet zoals bedoeld was. De Scaldissluis zo met ‘zelfbediening’ werken, via een app. Wie door wilde, kon dat dan zelf aanvragen, gelijk wanneer. Maar nu zal de sluis dus bemand worden en op vaste uren open draaien. Het is dezelfde sluiswachter als aan de Sint-Jorissluis verderop, bijna aan Baudelopark, die daarvoor moet zorgen.

Er komt dus een vast uurschema voor de nukkige sluis. Op weekdagen en op zaterdag zal ze werken om 9, 13 en 15 uur, op zon- en feestdagen enkel om 13 en om 14 uur. De Sint-Jorissluis opent dan telkens een uur later. Op termijn wil beheerder De Vlaamse Waterweg alle sluizen vanop afstand gaan bedienen. Het beste nieuws: kajakkers en kanovaarders kunnen wel altijd gewoon door, want de glijbaan aan de zijkant van de Scaldissluis werkt zonder enige vorm van techniek.