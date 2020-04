De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Thomas Meuleman

06 april 2020

Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Voor alle beelden kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Nie pleuje! De lijfspreuk van elke Gentenaar. Gerlinde Aelvoet uit Gent herinnert er ons aan dat we niet mogen opgeven en sterk moeten blijven in deze moeilijke tijden.

Christophe Tetaert uit Destelbergen had een duidelijke boodschap op zijn dak geschilderd. Samen sterk, met en hartje erbij.

Inge Frederix uit De Pinte en haar hond hadden woorden van dank en veel knuffels en hartjes in de tuin gelegd om alle mensen uit de zorgsector een hart onder de riem te steken.

Mario Van Herzeele uit De Pinte heeft met houtblokken de woorden ‘Samen sterk’ gevormd in zijn tuin, met een koersfiets eronder. Duidelijk een wielerliefhebber die het jammer vond dat Vlaanderens Mooiste zondag niet kon doorgaan.

Vanessa Remue uit Laarne wil haar collega’s van Familiehulp een hart onder de riem steken. “Jullie zijn toppers”, zegt ze.

Lindsay Lalmant uit Laarne en haar kinderen genoten van het zonnetje en maakten ondertussen een mooie boodschap voor iedereen. Be strong en stay safe. Wees sterk en hou het veilig.

Birger Neyt en zijn gezin uit Lochristi laten weten dat alles goed gaat met hen. “Hier alles oké in Huisje Weltevree”, laat hij weten. “Wij zijn oké, jullie hopelijk ook? Bedankt! En hou het veilig.”

Ook Tiffany D’haese en haar kinderen laten weten dat ze weer verlangen om hun vrienden en familie terug te zien. “Wij missen jullie allemaal, take care! 🍀 ”, vertelt ze.

Alexandra Delaunois uit Lochristi ging creatief aan de slag met kleren om haar boodschap over te brengen. “Bedankt aan alles dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, postbodes, vuilnismannen en -vrouwen en vooral de vrijwilligers! Hier in onze wijk willen we iedereen bedanken!”, laat ze nog weten.

Liefs vanuit de Assels/Drongen, laten Benny en Ann en Lief en Guus weten. “Only love will safe the world!! Alleen liefde zal de wereld redden.”

Brenda Vergaert had een persoonlijke boodschap voor Vera en haar collega’s. “Even laten zien dat we jullie in ons hart dragen en dankbaar zijn voor alles wat jullie doen.”

Oostakker tegen Corona, laat Dennis Boonen ons weten. Hij werkt zelf in de zorg en steun ook graag op een vrije dag zijn vele collega's in België. Hij doet ook nog de groeten aan moetje en opa.

Arwin en Brinthe De Craene uit Gent fleurden hun straat op met een kleurrijke boodschap. Samen zijn we sterk (maar blijf wel op 1,5 meter van elkaar).

Neuza Da Silva e Castro uit Sint-Denijs-Westrem mist zijn familie in Portugal en zijn omi en opi aan de kust en heeft daarom een groot hart en de Portugese vlag in zijn tuin gelegd als teken van liefde.

De Gentse Fien Vancauwenberghe ging creatief aan de slag en maakte een rebus. Ramen (R+S) + 9 (N+T) + virus = Samen tegen Cornona. Mooi gemaakt, Fien.

Nathalie De Pauw uit de Koekoekstraat in Melle doet de groeten aan iedereen. Ze schreef haar kleurrijke boodschap in het groot in krijt op straat. “Tegen eenzaamheid”, laat ze nog met een knipoog weten.

Kelly Van Bruyssel en haar kinderen uit Merelbeke missen hun omie en opa en laten dat met veel knuffels, die samen en hart vormen, weten.

Marte Maes uit Merelbeke heeft nog een dikke bisou voor haar chouchou.

Alex en Katrien Wittevrongel van de Landelijke Gilde uit Eke laten weten dat ze iedereen missen. “Blijf in jullie kot! Tot later in goede gezondheid.”

Heinz Van Parys van Het Verlicht Kersthuis in Eke heeft zijn metershoge opblaasbare kerstman bovengehaald om zijn steun aan heel België te betuigen.

Peter Tolpe uit Nazareth blijft positief. “Blijven lachen”, zegt hij als de dansende Leo de leeuw.

Florenz Dhaeyer uit Oosterzele heeft een boodschap voor opa en oma. “Wees sterk, we houden van jullie.”

Sonja Van Cannegem heeft een hart voor de zorgsector en wil iedereen bedanken. Tegelijk wil ze ook de groetjes doen aan haar 93-jarige moeder.

“Aan alle mensen die in hun kot blijven: HOU VOL! Aan alle mensen die zich dagelijks inzetten op welke manier dan ook: HOU VOL! Aan alle mensen die besmet zijn met het coronavirus: HOU VOL! Vergeet niet: na regen komt zonneschijn.”, laat de familie Braeckman-Roelants uit Wetteren weten.

Sabien Vanden Herrewegen uit Wichelen wil ook iedereen uit de zorgsector bedanken voor de goede zorgen.