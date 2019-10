De ‘poutrel’ en de ‘broche’ krijgen poetsbeurt tegen vliegroest Erik De Troyer

28 oktober 2019

14u49 0

Op de Korenmarkt zijn arbeiders vandaag in de weer om de kunstwerken te poetsen. De ‘Poutrel’ werd deze ochtend al gepoetst en deze namiddag was de ‘Broche’ aan de beurt. “De kunstwerken staan er nu een paar jaar en dus is een poetsbeurt aangewezen. Het voornaamste doel is om vliegroest te verwijderen veroorzaakt door de aanwezigheid van tramsporen in de onmiddellijke omgeving”, klinkt het op het kabinet van schepen Annelies Storms (sp.a).

Vliegroest is een fenomeen dat voorkomt in industriële gebieden maar ook op plekken waar trein- of tramsporen liggen. Minuscule ijzerdeeltjes kunnen landen op andere metalen oppervlakken en daar beginnen roesten. Daardoor ontstaat er een oranje-bruine roestkleur en kan het oppervlak aangetast worden. De poetsbeurt moet tegen vanavond al afgerond zijn.