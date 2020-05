De politie-aanpak werkt, maar de stad heeft meer in petto voor de Brugse Poort

Gent

Al een week houdt de Gentse politie de Brugse Poort strak in de gaten, met identiteitscontroles en roadblocks. Er is de laatste week niet meer gevochten, er werd wel een drugslab ontmanteld . Maar de stad wil méér voor de Brugse Poort. “We gaan investeren, onder meer in jeugdwerking en in de as Bevrijdingslaan-Phoenixstraat.”