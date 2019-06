De plantentuin heeft opnieuw een bloeiende lijkenbloem

Erik De Troyer

17 juni 2019

17u41 0

In de plantentuin van de Ugent is vandaag de reuzenaronskelk gestart met bloeien. Dat is een wat ongewoon fenomeen. De bloem krijgt op enkele weken tijd een enorm uitsteeksel om dan hooguit twee dagen te bloeien. De eerste avond bloeien de vrouwelijke bloemetjes, de tweede avond de mannelijke. Met zijn geur van rottend vlees trekt hij aasvliegen aan voor de bestuiving. Wie de bloem wil zien - en vooral ruiken - rept zich dus maar beter de komende dagen naar de plantentuin. De plant valt te bewonderen tijdens de normale openingsuren van de tuin (9 u – 16.30u) aan de Ledeganck.