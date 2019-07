De Peperbus staat er (scheef) terug: Gents ‘torentje van Pisa’ uit de stellingen Jeroen Desmecht en Sam Ooghe

11 juli 2019

20u36 1 Gent Het opvallende torentje aan de Isabellakaai is nu ook effectief uit de stellingen. Het 17de-eeuwse bouwwerk was helemaal scheef gezakt en stond meer dan een jaar lang letterlijk op instorten. De stad liet het torentje slopen en steen voor steen weer heropbouwen. Opnieuw scheef, maar nu wel stabiel.

Het torentje dat in de volksmond de Peperbus wordt genoemd, valt eigenlijk helemaal niet op, tussen de bomerij langs het water aan de overkant van de Kinepolis. Maar het heeft wel een rijke geschiedenis. Het maakte ooit deel uit van een nieuwe omwalling van de stad, tussen die van de Heuvelpoort tot de Kortrijksepoort liep. Die werd gebouwd in de 17de eeuw. Het torentje diende als uitkijkpost over de Schelde. Oorspronkelijk waren er zelfs twee zo’n torentjes, maar dat tweede is – net als de omwalling zelf – verdwenen.

In het najaar van 2018 werd er eindelijk ingegrepen, met toestemming van Erfgoed Vlaanderen. Het torentje werd afgebroken, de stenen genummerd, en er werd gezocht naar exact dezelfde stenen om de ontstane gaten op te vullen. De stad koos er bewust voor om het uitzicht van het torentje te behouden, en dus werd het scheef heropgebouwd. De vernieuwde versie staat echter wel stabiel, en kan niet inzakken. De werken hebben 200.000 euro gekost, maar daarmee heeft Gent nu wel zijn eigen mini-versie van de Toren van Pisa.