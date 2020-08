De nieuwste zomerbar aan het water, in het midden van de stad: The Hide Out Jill Dhondt

07 augustus 2020

17u02 0 Gent The Hide Out is de allernieuwste zomerbar in Gent. Het is gelegen in de achtertuin van hotel The Hide in de Nederkouter, aan de oevers van de Leie, en is een samenwerking tussen het hotel en Bar Belien. Ben je op zoek naar een Toscaans gevoel in het midden van de stad? Dan weet je waarheen.

In de omwalde tuin van hotel The Hide staan ligstoelen voor bubbels van twee tot vijf personen verspreid over het gras. Gasten kunnen ook plaatsnemen op het tuintapijt, in de tipi, naast de kruidentuin met kippen of onder de koele Gingkgo Biloba-boom. Wie nood heeft aan verwennerij, kan gaan voor het VIP-arrangement. Voor 200 euro kan je een knusse hoek afhuren in de tuin, compleet met lounge, parasol, dekentjes en koeler. In de prijs zitten ook twee flessen champagne of jubileumbier 1894 en versnaperingen. Binnenkort zullen ook voorbijvarende bootjes een bestelling kunnen plaatjes vanop het water.

(Lees verder onder de foto.)

De zomerbar werd compleet coronaproof gemaakt. Vooreerst is de tuin groot genoeg om iedereen ver genoeg uit mekaar te zetten. Reserveren is daarom niet per se nodig, maar wel aangeraden. Gisteren, op de openingsavond, zat de tuin meteen vol. Daarbovenop gebeurt bestellen en betalen zonder enig contact. Op de kaart staan huisgemaakte limonade, bieren, wijnen, bubbels, aperitief en hapjes zoals olijven, ijsjes en gemengde planken van Bar Belien. Omwille van het warme weer worden ook waterijsjes voorzien voor honden, die meer dan welkom zijn als ze braaf zijn.

Nederkouter 134. Elke donderdag, vrijdag en zaterdag, tussen 15.30 uur en 22 uur tot 3 oktober.