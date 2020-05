De mooie kanten van corona: Ledebergse buren ontdekken elkaars muzikale talenten en speelden al 60 miniconcerten op rij Sabine Van Damme

20 mei 2020

06u30 0 Gent Ondanks alle ellende die de ziekte met zich meebrengt, zijn er ook mooie verhalen ontstaan door corona. In de August Van Bockxstaelestraat in Ledeberg zijn buren die elkaar voordien niet eens kenden, samengesmolten tot een corona-orkest. Al 60 avonden op rij wordt er samen muziek gespeeld, net na het applaus van 20 uur. “En we blijven dit doen tot we samen in de tuin pizza mogen eten”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Van Bockxstaelestraat was vroeger een beetje een anonieme straat, zoals er zovele zijn in Ledeberg. Een smalle straat vol aaneengesloten woningen, waar buren elkaar wel vriendelijk begroeten, maar meer niet. Tot corona kwam. “Net als overal kwamen ook hier de mensen buiten om te applaudisseren voor de zorg, elke avond om 20 uur”, vertellen ze. “En dan was er Pieter uit nummer 22 die na dat applaus een nummertje speelde. De knaap oogstte meteen sympatie. De avond erna speelde er iemand mee. En zo komt het dat er nu al 60 avonden op rij een miniconcert werd gespeeld. Elke avond een liedje. Of twee. Of meer.”

De muziek werd al snel een verbindende factor in de straat. De buren starten een whatsapp-groepje, en overleggen nu overdag over welk nummer er ’s avonds zal worden gespeeld. “Er zijn uiteraard ook buren die geen instrument bespelen. Maar die zingen dan graag. Of ze luisteren gewoon graag mee. Het hoeft niet allemaal juist of hoogstaand te zijn, als het maar plezant is. Vroeger kenden we elkaars naam niet eens, nu zijn we één vrolijke bende geworden.” (Lees verder onder de foto)

En dan is er toevallig iemand in de straat waar elke avond rond 20 uur een thuisverpleegkundige langskomt. Die heeft een kwartiertje werk. En als die verpleegkundige dan doorrijdt naar een volgende patiënt, wordt er nog een extra warm applaus bovenop gegooid. “Het is echt leuk. We leerden elkaar kennen, en blijven nu elke avond op straat plakken met muziek. De kinderen spelen op straat, het is echt een warm, sociaal gebeuren. Er is ook een buur die filmt, en er worden foto’s gemaakt. Daardoor hebben we nu al beeldmateriaal van 60 mini-concertjes in onze WhatsApp-groep.”

Vanavond wordt het 21ste miniconcert gespeeld door het corona-orkest in de Van Bockxstaelestraat. “We gaan nog wel even door”, klinkt het vrolijk. “Tot we samen in elkaars tuin pizza mogen eten en pintjes mogen drinken. Dan wordt het gegarandeerd nog gezelliger.”