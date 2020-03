De ‘mooie kant’ van de coronaquarantaine: dakloze David helpt anderen en schrijft prachtig gedicht Sabine Van Damme

29 maart 2020

12u09 0 Gent ‘Corona door de ogen-blik van ’n kind’. Dat is de titel van een tekst die de ronde doet, onder meer in het UZ Gent. De vzw Enchanté verdeelde het gedicht. Logisch, want het is van de hand van de dakloze David, die zijn eenzame dagen nu vult met boodschappen doen voor anderen. Of hoe de corona-quarantaine ook mooie verhalen naar boven brengt.

“Het gaat niet om mij”, zegt David bescheiden, en hij wil dan ook zijn achternaam en volledige verhaal niet gepubliceerd zien. “Mijn tekst verspreiden zou mij wél plezier doen.” De korte versie mag wel. David is 60, en heeft er een bewogen leven opzitten. Hij zat meestal in het buitenland, en maakte er zijn missie van om anderen te helpen. “20 jaar geleden verloor ik mijn vriendin en twee kinderen van 10 en 12 in een tragisch auto-ongeluk”, zegt hij. Door omstandigheden werd hij dakloos en belandde hij in Gent. In het project waar hij nu tijdelijk onderdak krijgt, loopt hij de muren op. En hoewel hij zelf zwaar in de problemen zit, blijft hij anderen helpen. Hij houdt zich bezig met buurtwerk, en doet nu in het coronatijdperk boodschappen voor senioren uit de omgeving. En schreef hij dus ook onderstaande tekst.