De Meester (PVDA) en schepen Souguir (Open VLD) in de clinch over dading ontslagen Sogent-directeur Yannick De Spiegeleir

24 september 2019

21u50 9 Gent PVDA-fractieleider Tom De Meester ging tijdens de gemeenteraad in op de aangepaste dadingsovereenkomst met de ontslagen directeur van het Gents stadsontwikkelingsbedrijf Sogent. “Wie het normaal vindt dat een ontslagen ex-directeur een bedrag van 200.000 euro ontvangt en zijn BMW mag houden, mag nu zijn hand opsteken”, fulmineerde De Meester. “Dat bedrag staat niet in de dading. Met deze overeenkomst hebben we een ellenlange procedure kunnen vermijden”, repliceerde schepen Sami Souguir (Open VLD).

Voorwerp van discussie was de aanpassing van de dadingsovereenkomst met de ontslagen ex-directeur Didier Nachtergaele. Hij werd samen met een andere directeur, met wie hij al jaren in de clinch lag, aan de deur gezet. Toen hij aan het licht bracht dat bepaalde projectontwikkelaars bevoordeeld werden door in te grijpen in een procedure, werd de man aan de deur gezet. Volgens bepaalde bronnen kreeg de oud-directeur het aanbod van drie jaar loon (omgerekend 200.000 euro) en het behoud van zijn BMW-dienstwagen zodat hij zijn ontslag niet langer zou aanvechten.

Tom De Meester (PVDA) trok in de gemeenteraad fel van leer. “Bovenop zijn ontslagvergoeding ontvangt een ontslagen ex-directeur een bedrag van 200.000 euro lees ik in de krant. Dat komt omgerekend neer op 4000 euro per maand om niks te doen. Bovendien mag hij na zijn ontslag gewoon blijven rondrijden met een luxe-BMW. Ik begrijp dat mensen daar redelijk kwaad over zijn. Er zijn zoveel sociale organisaties in onze stad die smeken om geld. Ik dacht dat we gingen overschakelen op een nieuwe politieke cultuur. Dit komt aardig in de buurt van zwijggeld. Die directeur weet in welke kasten de lijken zitten en daarover gaat die dading.”

Schepen Sami Souguir (Open VLD) ging in het verweer. “De informatie die in de pers is verschenen, is niet volledig correct. Het bedrag met zes cijfers (200.000 euro, red.) dat wordt genoemd, staat bijvoorbeeld niet in de dading. Ik kan niet verder ingaan op de inhoud van de overeenkomst, want het gaat om privacygevoelige informatie. Het gaat hier in elk geval niet om zwijggeld, die insinuaties zijn niet aan de orde. Wij hebben met deze overeenkomst een ellenlange procedureslag kunnen vermijden.”