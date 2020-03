De meeste markten mogen wél doorgaan. “Ga er dan ook naartoe en steun onze lokale handelaars” Sabine Van Damme

14 maart 2020

10u31 0 Gent De federale overheid heeft de spelregels rond markten bepaald. In Gent hebben we heel wat markten. Op weekdagen gaan die allemaal door zoals we gewoon zijn, op weekenddagen mogen alleen voedingskramen buiten staan. “Maar blijf daar nu ook niet weg, koop bij onze lokale handelaars”, zegt economieschepen Sofie Bracke. “Je loopt niet meer risico op een markt met verse producten dan in een supermarkt met lege rekken.”

Hoe gaat het concreet?

Op MAANDAG is er markt in de Maurice Verdoncklaan in Gentbrugge, met voeding en andere koopwaar, van 7.30 tot 13 uur.

Op WOENSDAG zijn er boerenmarkten in Sint-Amandsberg, van 11 tot 13 uur op het Heilig-Hartplein, in Gentbrugge, van 13 tot 17 uur in de Kerkstraat en in Ledeberg, van 14 tot 17 uur op het centrumplein achter de kerk.

Op DONDERDAG is er boerenmarkt aan de Blaisantvest, van 13 tot 17, op het voorplein van de Maria Gorettikerk

Op VRIJDAG is er de gewone markt op de Vrijdagmarkt (7.30 – 13 uur), is er Brocantemarkt rond Sint-Jacobs (8 – 13 uur), Biomarkt op de Groentenmarkt (7.30 - 13 uur), Boerenmarkt op Oostakker-dorp (11 – 14 uur) en Boerenmarkt aan de Oude Bareel in Sint-Amandsberg (15 – 18 uur)

Op ZATERDAG wordt er aangepast.

WEL:

Er is wel Boerenmarkt in de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg (9 – 12 uur) en ook Boerenmarkt aan het Redersplein in Meulesteden (9 – 12 uur)

NIET:

Er is geen Vrijdagmarkt, geen Brocantemarkt bij Sint-Jacobs, geen Ambachtenmarkt op de Groentenmarkt, en geen Bloemenmarkt op de Kouter. Er is wel Boerenmarkt in de Halvemaanstraat in Sint-Amandsberg (9 – 12 uur) en ook Boerenmarkt aan het Redersplein in Meulesteden (9 – 12 uur)

Op ZONDAG wordt er ook aangepast.

WEL:

Er is wel markt op het Van Beverenplein, maar enkel de voedingskramen mogen komen (7.30 – 13 uur). Er is ook markt op Ledebergplein, , maar enkel de voedingskramen mogen komen (7.30 – 13 uur). Er is voedingsmarkt op het Sint-Michielsplein (7.30 – 13 uur). Er is Boerenmarkt in de Brugse Poort op het Charles de L’Epéeplein (8 – 12.30 uur) en er is Biomarkt aan het station Gent – Sint-Pieters (8 – 13 uur).

NIET:

De tweedehands fietsenmarkt, de dierenmarkt op de Oude Beestenmarkt, de Boekenmarkt op de Ajuinlei, de Prondelmarkt rond Sint-Jacobs, de Ambachtenmarkt op de Groentenmarkt en de Bloemenmarkt op de Kouter gaan niet door.

De Bloemenmarkt op de Kouter mag er dus niet staan in het weekend, maar ook op alle weekdagen staan er (minder) bloemenverkopers op het plein. De markt mag op weekdagen wel nog steeds doorgaan.