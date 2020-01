De maan is terug, maar het is niet de echte Sabine Van Damme

28 januari 2020

20u10 5 Gent Boven De Centrale aan de Ham zweefde vanavond terug een maan. Het leek het succesnummer van het Lichtfestival van 2018, maar die was het niet echt. De échte maan is zoek. Die van De Centrale blijkt een stunt om een afterwork-party aan te kondigen.

Het meest gefotografeerde kunstwerk van het lichtfestival 2018 was de 7 meter hoge replica van de maan, van de Brit Luke Jerram. Maar in juli van datzelfde jaar raakte koerierdienst TNT de maan kwijt, in opgeplooide versie dan wel, bij een transport tussen Bristol en Oostenrijk. Later vond het bedrijf de maan terug in een opslagplaats van het Oostenrijkse Graz. Maar de vermiste maan was wel de inspiratie van het evenementenbureau Bird Crew. Zij lieten een eigen replica met een doorsnee van 4 diameter omhoog takelen door een kraan aan De Centrale in de Ham. Door de wind bleek het verstandiger het ding niet tot boven het dak te hijsen. Die maan – die intussen werd weggehaald – moet volk lokken naar de afterworkparty die Bird Crew op 7 februari organiseert in De Centrale. “De maan zal die avond centraal boven de dansvloer hangen, zodat bezoekers er heel dicht bij kunnen komen”, zegt Dries Verhelst.