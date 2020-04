De lockdown van stadsgids Dille: “Ik lig vooral in mijn bed” Cedric Matthys Sabine Van Damme

07 april 2020

Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Gent moet -net als u en ik- braaf in zijn kot blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we stadsgids Dille, de bekendste travestiet van de stad, zes vragen voor. "Eens een ongedwongen babbeltje slaan, daar heb ik zin in."

Waar en met wie breng je deze bizarre dagen door?

“Ik lig vooral alleen in mijn bed. Dat lijkt triestig, maar dat is het niet. Ik hang dagenlang met mensen aan de telefoon en voel me zeker niet eenzaam.”

Hoe bestrijd je de verveling?

“Je hoort het, mijn stem klinkt goed dus ik ben zeker niet depressief, maar het is hier wel rampzalig. Ik woon in de groene rand rond Gent. Overal waar ik kijk, staan er bomen. In normale tijden vind ik dat gezellig, maar nu kan ik geen bomen meer zien. Als ik in de stad rondloop, kom ik voortdurend bekenden tegen. Ik heb zin om nog eens een ongedwongen babbeltje te slaan.”

Wat staat er nog op de planning?

“Tja, wat moet een mens doen? Ik kuis mijn woning, ga naar de winkel en houd me bezig. Maar bon, we gaan niet klagen, hé. Mensen die in het ziekenhuis liggen en geen bezoek mogen krijgen, dat is erg.”

Wat mis je het meest?

“Hopelijk mag ik zo snel mogelijk opnieuw als stadsgids aan de slag. Ik doe het al meer dan twintig jaar en mis de mensen. Normaal gezien verkleed ik me als Antoinette Vandeputte. Die Gentse vrouw verkocht jarenlang ‘kroakemandels’ (gefrituurde erwten, red.). In haar tenue toon ik toeristen onze wondermooie stad, maar nu ligt dat natuurlijk volledig stil. Ik hoop dat we snel opnieuw aan de slag kunnen, maar vrees er een beetje voor. Zonder pessimistisch te willen klinken, denk ik dat mensen nog even bang zullen zijn om buiten te komen in grote groep. Ook aan de Gentse Feesten twijfel ik enorm. Nu moet je anderhalve meter afstand houden en deze zomer zouden we plots met tienduizenden in de stad samenkomen. Dat lijkt me utopisch.”

Wat ga je het eerst doen van zodra de maatregelen worden opgeheven?

“Dan ga onmiddellijk iets gaan eten en drinken in het centrum van de stad. De sfeer, de babbel, daar heb ik zin in. Die gezelligheid is van ons afgepakt. Het is niet plezant, maar we moeten er door.”

Met welke andere bekende Gentenaar zou je de lockdown willen uitzitten?

“Eerlijk gezegd met niemand. Ik woon al jaren alleen én vind het opperbest zo. Ik doe en laat wat ik wil. Aan niemand hoef ik verantwoording af te leggen. Of ik in mijn bed wil liggen of niet, niemand die er iets op zegt. Zalig gewoon.”

