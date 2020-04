De lockdown van Maxim Lany: “Ik maak nieuwe muziek en organiseer dj-sets vanuit mijn living” Jill Dhondt

19 april 2020

15u19 0 Gent Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Gent moet - net als u en ik - braaf ‘in zijn kot’ blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we DJ Maxim Lany (37) zes vragen voor. “Het eerste wat ik ga doen na de maatregelen is feesten, zoals velen denk ik.”

Waar en met wie breng je deze bizarre dagen door?

“Thuis, samen met mijn vrouw en onze hond, Pantoufle.”

Hoe bestrijd je de verveling?

“Eerlijk, tot nu toe heb ik me nog niet veel verveeld. Er is veel werk in de studio, ik maak nieuwe muziek en organiseer regelmatig dj-sets vanuit mijn living. Daarnaast lees ik nu de boeken die ik anders links laat liggen, denk maar aan Sapiens, probeer ik voldoende te sporten, en geniet ik van een goeie portie Netflix en chill (lacht).”

Wat staat er nog op de planning?

“Ik kijk uit naar de eerste dagen waarop ik terug muziek kan afwerken in de grote studio’s, dus momenteel staat er veel voorbereidend werk op de agenda. Ook ben ik druk in de weer om, samen met mijn management, booking agency en plantenmaatschappij, strategieën op te zetten, om niet bij de pakken te blijven zitten.”

Wat mis je het meest?

“Vrienden en familie, maar vooral optreden voor een groot publiek.”

Wat ga je het eerst doen van zodra de maatregelen worden opgeheven?

“Feesten, zoals velen denk ik.”

Met welke andere bekende Gentenaar zou je de lockdown willen uitzitten?

“Liefst met een muziekliefhebber, en dat zijn vele Gentenaren, maar als ik echt moet kiezen dan ga ik voor de Dewaele Brothers. Ik zou dagenlang in hun studio kunnen zitten, en alle schatten ontdekken.”

