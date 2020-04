De lockdown van Charlatan-icoon Gerald Claes: “Tijdens een oorlog zou je samenkomen, nu is het net andersom”



Cedric Matthys

01 april 2020

10u36 8 Gent Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Gent moet -net als u en ik- braaf in zijn kot blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we Gerald Claes (43), cafébaas van de Charlatan op de Vlasmarkt, zes vragen voor. “Werk genoeg in onze vakantiewoning.”

Waar en met wie breng je deze bizarre dagen door?

“Ik heb niet alleen enkele cafés in Gent, maar baat ook een vakantiewoning uit in Flobecq. Normaal gezien ging de nationale wielerploeg van Roemenië hier vier weken verblijven maar zij gelastten af. Wij zijn dan maar zelf naar hier getrokken. Ik heb hier nu met mijn vrouw An Gyselinck en mijn dochter Robin. Ook sloten mijn stiefzoon Louis Snauwaert en zijn vriendin Cheyenne Dekeyser aan. Zij startten begin februari het visrestaurant John Dory aan de Reep. Voor hen komt de coronacrisis extra ongelegen.”

Hoe bestrijd je de verveling?

“Er is hier werk genoeg. Het huis is erg ruim en de grote tuin staat in bloei. Daarnaast krijgt mijn dochter taken voor haar school. Ik bekijk die samen met haar. Al is ‘s avonds ook tijd om met z’n allen even te ontspannen.”

Wat staat er nog op de planning?

“De eerste week na de afkondiging van coronamaatregelen, heb ik vooral aan crisismanagement moeten doen. Nu alles stilaan in zijn plooi valt, kunnen we volop beginnen te klussen. We dromen hier al even van een zwemvijver. Die gaan we nu misschien iets sneller aanleggen.”

Wat mis je het meest?

“Wie in de horeca werkt, is een sociaal dier. Ik mis dus het meest contact met andere mensen. Tijdens een oorlog zou je samenkomen, nu is het net andersom.”

Wat ga je het eerst doen van zodra de maatregelen worden opgeheven?

“Het zal wel wat werk kosten om onze organisatie opnieuw op poten te krijgen. Ik zal heel wat moeten plannen. Maar daarna maak ik sowieso tijd om iets te drinken en te eten met de collega’s.”

Met welke andere bekende Gentenaar zou je de lockdown willen uitzitten?

“Mocht het mogelijk zijn dan roep ik zanger Luc de Vos opnieuw tot leven. Vroeger als we bij hem mochten aanschuiven, beleefden we steeds fantastische momenten. Hij kon erg lekker koken en zong vaak nog eens liedje aan tafel. Al moet ik zeggen dat ik meer dan tevreden ben met mijn gezelschap. Mijn vrouw en stiefzoon zijn ook fantastische koks. Ik ben perfect gelukkig.”

