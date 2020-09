De lockdown-cd van Kurt van BiezeBaaze is er Sabine Van Damme

24 september 2020

18u20 0 Gent Iedereen is de hele coronatoestand beu, maar het virus en de bijhorende lockdown hebben – los van alle ellende – ook voor positieve zaken gezorgd. Hechtere vriendschappen, meer respect voor de zorgsector, en ook meer creativiteit. Bewijs daarvan is de ‘lockdown-cd’ van Kurt Burgelman, die nu uit is.

Voor artiesten was de gehele lockdown een drama. Optreden kon niet meer en dus zagen velen hun inkomsten en hun dagelijkse activiteiten tot nul herleid. Zo ook Kurt van BiezeBaaze. Maar die maakte er al snel een sport van om elke dag een liedje online te zetten, en zo zijn volgers op Facebook te animeren. Hij schreef een hele hoop nieuwe nummers tijdens die periode. “Er kwam zoveel reactie op die nummers, dat ik bijna niet anders kon dan een selectie ervan op cd te zetten”, zegt hij.

Die cd is een soloproject van Kurt. Heel wat opnamewerk gebeurde gewoon thuis – wegens corona. Dochter Noor (13) zorgde voor de backing vocals. De lockdown-cd kreeg de toepasselijke titel ‘Afstand’ mee, met ondertitel ‘zuu moelaak is da nie’. Het is overigens ook de titel van één van de negen nummers die er op staan. Voor wie vindt dat deze cd naar meer smaakt is er goed nieuws, want er is ook een nieuwe BiezeBaaze-cd op komst.

De cd is te verkrijgen via de website van Kurt, en kost 20 euro.