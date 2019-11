De Lijn vindt geen plaats voor laadpalen en schrapt proefproject met elektrische bussen in Gent Sabine Van Damme

19 november 2019

07u56 32 Gent De Lijn vindt geen plaats voor de laadinfrastructuur die nodig is om zes elektrische bussen te laten rijden in Gent. Het beloofde proefproject met de milieuvriendelijke bussen komt er niet in Gent, wel in Leuven en Antwerpen. De Lijn zegt het jammer te vinden dat het Gentse stadsbestuur "niet meer gewicht in de schaal legt om de nodige vergunningen af te leveren". Maar daar klopt niks van, er zijn niet eens vergunningen nodig om laadpalen te plaatsen. “Er is zelfs nooit gemeld dat er een probleem was", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

In 2017 kondigde De Lijn een proefproject met elektrische bussen aan, in Gent, Leuven en Antwerpen. De eerste passagiers zouden eind 2019 kunnen opstappen. De Lijn heeft bij fabrikant VDL uit Roeselare de elektrische voertuigen al aangekocht. Die bussen moeten verschillende keren per dag opgeladen worden. De Lijn zegt nu dat ze de vergunningen voor de laadpalen in Gent niet rond krijgt, en teleurgesteld is dat de stad Gent niet meer moeite doet. Dus wordt het proefproject in Gent geschrapt.

“Klopt niks van”, zegt een teleurgestelde mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Om te beginnen is er geen vergunning nodig om laadpalen te plaatsen. Los daarvan is er nooit contact geweest tussen De Lijn en de stad over de kwestie laadpalen. Nooit heeft men gesignaleerd dat er een probleem zou zijn met die laadpalen. Het is triest dat De Lijn Gent, de stad die het meest inzet op openbaar vervoer en groene mobiliteit, zomaar uit het proefproject schrapt en dan nog met een beschuldigende vinger naar de stad wijst ook.”

Wat is er dan wel gebeurd? De Lijn heeft alles op alles gezet om de nodige laadpalen voor het proefproject op de site van de Ghelamco Arena te mogen installeren. Alleen vroeg Ghelamco daar veel geld voor, en heeft De Lijn na lang onderhandelen beslist daar niet op in te gaan. Dan is er nog snel gekeken naar de Watersportbaan, maar daarvoor zijn de nodige kabels niet aanwezig, en het was infrastructureel gezien geen optie om de laadpalen daar te zetten. Resultaat: geen laadpalen, dus geen proefproject in Gent. “Onzin”, vindt Watteeuw. “Alsof er maar twee plaatsen in Gent zijn waar zo’n palen zouden kunnen staan. Opnieuw: er is zelfs nooit een vraag gesteld aan de stad.”

Joris Vandenbroucke van sp.a drukt het minder subtiel uit. “Dit is - opnieuw - het compleet falen van het operationeel management van De Lijn. Hoeveel excuses gaan ze nog uitvinden? In de steden in onze buurlanden rijden al lang elektrische bussen rond, en wij krijgen zelfs geen proefproject opgestart. En altijd is het de schuld van anderen. Ik kan mij in Gent niks positiefs herinneren, van wat De Lijn hier de voorbije jaren heeft gedaan. Neem nu die Albatros-trams, waar minister Weyts véél geld heeft ingestoken. Anderhalf jaar heeft het geduurd eer De Lijn de halte-aankondiging op die trams in orde kreeg! Dan was er het probleem met de vervangstukken voor de wielen, Lijn 4 is ingekort omdat de sporen niet onderhouden zijn, het is altijd iets. De excuses zijn op, het management faalt in zijn kerntaken: het laten rijden van bussen en trams. En de Gentenaars verdienen beter. Ze betalen genoeg belastingen aan Vlaanderen om te mogen verwachten dat ze op een ordentelijke manier van A naar B kunnen met het openbaar vervoer. Ik eis dat de directie van De Lijn ontboden wordt op de commissie mobiliteit in Gent, om uit te leggen waarom in onze stad altijd alles fout loopt. Ik dien daarvoor een hoogdringende vraag in, voor de gemeenteraad van vanavond.”

In Leuven wil De Lijn met een kleine vertraging alsnog met het proefproject van start gaan. Daar kan de openbaarvervoersmaatschappij zich beroepen op een terrein van de KU Leuven en worden de eerste bussen operationeel begin 2020. In Antwerpen zal dat pas in het tweede kwartaal zijn, al zou daar wel een locatie vastliggen voor de laadinfrastructuur. Toch een positieve noot: als de elektrische bussen na het proefproject ook écht worden geïntroduceerd, zal dat ook in Gent gebeuren. “Het zou er nog aan mankeren", zegt Watteeuw cynisch.

Bij De Lijn zelf blijkt voorlopig niemand meer bereikbaar.