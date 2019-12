De Lijn staakt vanavond opnieuw, ‘feestbussen’ zouden wel rijden. Mobiliteitsschepen Watteeuw verbolgen. Sabine Van Damme

31 december 2019

14u43 17 Gent De Lijn liet gisterenavond de reizigers zonder enige vorm van communicatie gewoon in de kou staan. Vanaf 20 uur reed er plots geen enkele tram of bus meer. Vanavond en morgenavond gebeurt overigens hetzelfde. De Feestbussen zouden wel rijden. “Schandalig dat de vakbonden dit doen in deze periode”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

Gisteren leek er niks aan de hand. Ondanks de aangekondigde staking van de vakbond ACOD die impact zou hebben in de centrumsteden – waaronder dus ook Gent – reden de bussen en trams relatief normaal. Heel wat mensen namen het openbaar vervoer naar Gent, waar het opnieuw pokkedruk was. Maar wie na 20 uur naar huis wilde was eraan voor de moeite. Plots reed er geen enkele bus of tram meer. De Lijn communiceerde pas 2 uur later (!!) dat er inderdaad gestaakt werd. Een massa mensen moest met de taxi naar huis.

Vandaag zal hetzelfde gebeuren. In principe rijden bus en tram normaal, al was er verdacht weinig openbaar vervoer te zien vandaag. Vanavond na 20 uur blijven alle rijtuigen op stal. “Vannacht zullen de feestbussen en -trams naar verwachting weinig tot geen hinder ondervinden”, laat De Lijn vandaag weten. Maar die ‘naar verwachting’ doet vermoeden dat 100% rekenen op het openbaar vervoer niet het beste idee is vannacht.

“Schandalig”, vindt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “De actie gisteren was een dikke middenvinger naar de reiziger. Overdag doen alsof alles normaal is, en dan om 20 uur zonder enige waarschuwing of communicatie gaan staken, dat is bewust zo gedaan. En ja, ik ben daar behoorlijk boos over. Dit is een periode waarin mensen tijd hebben om het openbaar vervoer te nemen, te proberen, te leren kennen. Wij doen er in Gent alles aan om het openbaar vervoer te promoten, en dan doen ze zoiets. Dat stoort mij mateloos. De reizigers in de kou laten staan zonder info, dat doe je niet. Hiermee tref je alleen de mensen die in het openbaar vervoer geloven. Vandaag is er tenminste een waarschuwing dat er na 20 uur geen openbaar vervoer is, al komt die ook rijkelijk laat. Ik vind dit echt, echt jammer.”