De Lijn onderzoekt racistisch incident op bus: “De chauffeur zei dat ze terug naar haar eigen land moest” Jeroen Desmecht

05 augustus 2019

10u58 3 Gent “Ze zat met haar arm vast tussen de deuren, maar de chauffeur bleef ijzig kalm. Toen ze in paniek sloeg en zich los probeerde wrikken, zei hij dat ze terug moest naar haar eigen land”, Gentenaar P.D. getuigt hoe een lijnchauffeur wel zeer racistisch reageerde toen een tienermeisje met allochtone roots vast kwam te zitten bij het afstappen. “We nemen dit heel ernstig én zullen dit grondig onderzoeken”, reageert De Lijn.

P.D. wachtte woensdag vroeg op z’n bus aan de Gentse Sphinx Cinema, vlakbij de Korenmarkt. Niet zeker of hij best Lijn 17 of Lijn 18 zou nemen, besloot P. om even te polsen bij de eerstvolgende buschauffeur. Toen de deuren van het toestel openden, hoorde hij plots geroep. “Ik zag hoe een tienermeisje met haar arm vastzat tussen de deuren", verklaart hij. “Ze moet een jaar of vijftien zijn geweest. We spraken de chauffeur hier meteen op aan, maar die bleef op z'n duizendste gemak. Hij staarde gewoon naar z'n dashboard. Alsof hij alles even moest inspecteren.”

De tiener was in paniek en probeerde zich op alle mogelijke manieren los te wrikken. “Ik sprak hem opnieuw aan. Plots riep hij het meisje toe dat ze niet op zijn bus mocht schoppen. ‘Ze zouden beter terug gaan naar hun eigen land’, klonk het. Een verschrikkelijke reactie.”

Uiteindelijk openden de deuren van de bus alsnog en wist het meisje te ontsnappen uit haar benarde situatie. “We stonden er op te kijken, maar wisten ook niet goed wat ons overkwam. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt op een bus. Dit is dan ook alles behalve een aanval op De Lijn, maar zo’n incidenten moeten worden aangekaart.”

P. diende dan ook een klacht bij de vervoersmaatschappij. “We nemen dit heel ernstig en zullen dit grondig onderzoeken”, reageert De Lijn. “De Lijn tolereert geen enkele vorm van racisme en hecht veel belang aan wederzijds respect tussen chauffeurs en reizigers.”