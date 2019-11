De Lijn krijgt geen voorkeursbehandeling voor invoering Gentse LEZ Erik De Troyer

20 november 2019

13u18 0 Gent De Lijn heeft de stad Gent gevraagd om uitzonderingen te maken voor 31 verouderde lijnbussen die vanaf 1 januari door de lage-emissiezone moeten. De stad heeft echter geweigerd omdat ze vindt dat de overheidsbedrijven net het goede voorbeeld moeten geven. De Lijn bekijkt nu hoe ze oudere bussen in de Gentse rand kan inzetten.

In oktober had de stad Gent een onderhoud met De Lijn. Daarbij gaf de vervoersmaatschappij te kennen dat er in totaal 31 gelede bussen in Gent rijden die niet voldoen aan opgelegde norm voor de invoering van de lage-emissiezone. Het gaat om 15 bussen uit de stelplaats Destelbergen en 16 uit de stelplaats Gentbrugge die euronorm drie of minder hebben. Dat betekent dat die bussen de Gentse binnenstad niet meer in mogen. Doen ze dat wel dat riskeren ze voor elke inbreuk 150 euro te betalen. Dat loopt zelfs op tot 300 euro voor elke volgende inbreuk. De LEZ kan De Lijn dan ook een fortuin kosten.

Daarom vroeg de vervoersorganisatie aan de stad wat er te regelen viel. De Lijn vroeg om hun traject (lijn 7) door de stad uit de LEZ te halen. Daarnaast vroegen ze ook of de stad een ‘whitelist’ kon aanleggen voor hun voertuigen. Verder stelden ze voor om geïnde boetes prioritair te herinvesteren in betere doorstromingsmaatregelen.

De stad wil echter geen uitzondering maken. In een brief aan De Lijn schrijft de stad dat overheidsdiensten zoals De Lijn zelf te allen tijde het goede voorbeeld dienen te tonen om op die manier burgers en bedrijven te inspireren.

“Het Gentse stadsbestuur kan onder geen enkel beding een uitzondering toelaten voor het wagenpark van De Lijn door bepaalde bustrajecten uit de LEZ-zone te halen. Een aangepaste afbakening van de LEZ-zone is bovendien totaal onrealistisch een aantal weken voor de feitelijke invoering van de LEZ. De Stad communiceert hier immers al enkele jaren over”, klinkt het.

“Bussen die niet LEZ-conform zijn op een whitelist zetten en dus vrije toegang verlenen is wettelijk niet mogelijk. Het Gentse stadsbestuur vraagt aan de Vlaamse overheid en aan De Lijn uitdrukkelijk om de nodige investeringsmiddelen vrij te maken zodat een versnelde vernieuwing/verschoning van het wagenpark van De Lijn mogelijk is”, klinkt het verder.

De communicatie gebeurde nog voor bekend raakte dat Gent achter het net viste in het dossier van de elektrische bussen.

“Het klopt dat we een aantal bussen hebben die niet meer in de LEZ mogen. We bekijken momenteel hoe we die bussen kunnen herschikken zodat ze in de Gentse rand rijden en niet in het centrum”, aldus de woordvoerder van De Lijn. “De details over de contacten met De Lijn hebben we momenteel niet.”

“Ik kan aan de Gentenaars niet vragen om zich in orde te stellen”, zegt Gents klimaatschepen Tine Heyse (Groen), “als bedrijven, die mee aangestuurd worden door de overheid, dat niet doen.”