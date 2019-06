De Lijn heeft terrein nodig: Roma moeten weg aan Wiedauwkaai Erik De Troyer

19 juni 2019

18u34 0 Gent De groep Roma die een terrein te beschikking kregen langs de Wiedauwkaai zullen dat op 1 september moeten verlaten. De Lijn heeft het terrein nodig om er een rijschool voor buschauffeurs aan te leggen. Of de groep een nieuwe stek krijgt toegewezen is nog onduidelijk.

Vorige zomer dook de groep Roma op aan het bedrijventerrein langs de Wiedauwkaai. Het was een groep van een 40-tal Roemenen die al bekend waren in Gent. Ze trokken al meer dan 10 jaar van de ene plek naar de andere zonder zich ooit te settelen.

Burgemeester Termont nam toen het voortouw om de Roma uit hun vicieuze cirkel te halen. “We zijn het spelletje beu waarbij wij hen wegjagen, waarna ze weer elders opduiken”, zei Termont daarover. De bewoners van het terrein kregen een contract voorgelegd. Zo moesten ze afval sorteren, geen tentenkampen bouwen, de omheiningen laten staan, kinderen naar school sturen... een hele waslijst. Wie zich er niet aan hield zou verwijderd worden van het terrein door de politie.De omliggende bedrijven trokken meermaals aan de alarmbel. Zij hadden klachten over sluikstorten, racen en de extra toestroom van nog meer Roma. Het project liep tot 1 september 2019 maar kon volgens de stad verlengd worden.

De Lijn heeft nu echter beslist het contract niet te verlengen. “We hebben die gronden nodig voor de aanleg van onze rijschool. Daarom kunnen we het contract niet verlengen. Dat hebben we zo meegedeeld aan de Gentse burgemeester”, zegt Tom Van Der Vreken van De Lijn.

De stad gaf onlangs te kennen dat ze het project op de Galveston-site wou verlengen. Sinds de start van het traject hebben namelijk zes mensen een baan in de bouw, de tuinbouw of de vleesverwerking gevonden. De kinderen zijn op één na ingeschreven in een school en worden geregeld gecontroleerd.

De vraag is of dit het einde betekent van het proefproject. De stad zal op zoek moeten naar een nieuwe lap grond. Gelet op de vele klachten van omliggende bedrijven over de toestand rond het terrein (sluikstort, races, enz) kan dat een lastige opgave zijn.

Op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) is men karig met informatie. “We zijn op de hoogte van de beslissing van De Lijn. De evaluatie van het project loopt nog”, klinkt het.

“De stad mag nu eens stoppen met de bedrijven in de buurt aan het lijntje te houden”, zegt gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA). “Zij hebben gevraagd om het contract met de Roma aan de Wiedauwkaai te verbreken. Dat de stad nu nog steeds niet kan communiceren over hun plannen. Iedereen weet hier dat de stad op zoek is naar een nieuw terrein om zo het project te verlengen. Dat heeft de terreinbeheerder vandaag nog bevestigd. Tijd voor de stad om open kaart te spelen.”