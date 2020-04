De Lijn blijft onverminderd rijden door verlaten stadscentrum van Gent: “Amper tien passagiers maar ze zijn wel vriendelijk”, zegt chauffeur Jan. Didier Verbaere

07 april 2020

12u24 0 Gent De Lijn boet ondanks de coronacrisis niet in om haar dienstverlening in Gent. Met amper enkele passagiers per rit blijven de bussen door het verlaten stadscentrum rijden. Wij spongen op Lijn 3, één van de drukste lijnen, voor een ritje.

Lijn 3 rijdt vanaf Gentbrugge aan de Braemkasteelstraat dwars door het centrum van Gent richting Mariakerke Post en is normaal gezien één van de drukste lijnen van de stad. Wij namen afgelopen zondag plaats achter chauffeur Jan Van den Daele. Op veilige afstand van de afgesloten en met verbodslint gemarkeerde bestuurdersplaats.

“Vandaag rijden we gratis want het is koopzondag in Gent. Normaal gezien zitten deze grote bussen, een harmonicabus, dan helemaal vol. Mensen die op een zonnige zondag naar het centrum willen om te wandelen, terrasjes te doen en naar de winkels te gaan”, zegt Jan. Maar in de rit van zo’n veertig minuten, stappen amper zes passagiers op de bus. De terugweg is nog stiller met amper vier passagiers.

Maar die passagiers zijn ook dankbaar met de blijvende dienstverlening op hun vertrouwde stadsbus. Vaak het enige vervoer dat ze hebben en hen, in deze lockdown periode een beetje uit hun isolement haalt. Een oudere man wil boodschappen doen. Een familie met dochter gaat wandelen in het park. De Lijn als solide partner op weg naar wat afwisseling.

Hier vlak in de bocht aan de Kerkstraat hangt een kartonnen bord met ‘Groetjes aan de buschauffeurs erop’. Chauffeur Jan Van den Daele

“Mensen zijn inderdaad erg vriendelijk dezer dagen. Hier vlak in de bocht aan de Kerkstraat hangt een kartonnen bord met ‘Groetjes aan de buschauffeurs erop’. Dat vinden we wel sympathiek want veel collega’s passeren hier met de bus van de steltplaats naar de stad”, zegt Jan. Een nichtje van een collega maakte ook papieren bloemen die aan de voorruit van elke stadsbus een boodschap van hoop uitschreeuwt.

Amper volk op straat

“Het is vreemd werken in deze tijden. Het is stil op straat. De Dampoort kruisen we zonder files en aan verschillende haltes, houden we soms enkele minuten pauze omdat we voor op ons reisschema zitten. We willen niemand aan de halte achterlaten omdat we te vroeg zijn”, zegt Jan. Het centrum oogt desolaat, de Korenmarkt is verlaten, de Veldstraat leeg. Hier en daar een wandelaar of een eenzame fietser. Van het bruisende leven blijft niks meer over. Waarom zou je dan een bus pakken? Toch blijft De Lijn trouw aan haar dienstverlening. Ook dat verdient een bloemetje van hoop.