De leefstraten zijn terug...en de negatieve reacties ook Erik De Troyer

03 juli 2020

15u38 0 Gent Vanaf dit weekend zijn de leefstraten terug. In plaats van enkel straten in te richten met graszoden worden nu ook leefpleinen, leeftuinen en zelfs een een mobiele leefstraat ingepland. Ook terug van een jaartje weggeweest: de scherpe reacties van de tegenstanders.

In totaal staan er 30 leefstraten ingepland voor deze zomer al zijn er maar 18 straten die echt voor langere tijd worden ingenomen. De overige straten liggen in de ruime regio rond Nieuw Gent waar de leefstraat zowat elke week op een nieuwe locatie zal opduiken (zie lijst onderaan artikel).

De eerste leefstraten kregen vandaag hun graszoden en kunnen dus beginnen met inrichten. Zo’n leefstraat is een autoluwe of autovrije ontmoetingsplaats waar buurtbewoners op straat kunnen samenkomen. De stad zorgt voor grasmatten, banken en spelelementen en de buurtbewoners zorgen - hopelijk - dat er iets leuks te beleven valt.

Dit jaar wordt het begrip ‘leefstraat’ wat uitgerekt. Aan de Sint-Bernadettewijk en aan de Leiekaai komen er ‘leeftuinen’ in de wijk Nieuw Gent trekt de leefstraat elke week naar een andere straat of een ander plein. In de Burvenichstraat wordt een braakliggend terrein omgevormd tot ‘Burvenich Beach’ aan de hand van banken, planten, grasmatten en zand.

“Tijdens de lockdown zagen we op heel veel plekken nieuwe contacten tussen buren ontstaan. Ook de solidariteit onder buren nam toe. Met de leefstraten, -pleinen en -tuinen willen we dat buurtgevoel nog versterken”, zegt schepen van participatie en buurtwerk Astrid De Bruycker (sp.a). “Door corona heeft het wat langer geduurd maar veel mensen zitten er op te wachten.”

De leefstraten slepen sinds enkele jaren wel een reputatie mee. Het doel is om bewoners dichter bij mekaar te brengen maar in de praktijk zorgen de leefstraten ook regelmatig voor een wig tussen voor- en tegenstanders. De organisator van de leefstraat in de Maurice Verdoncklaan mocht dat ondervinden. Toen hij de levering van de graszoden op sociale media postte kreeg hij een barrage aan negatieve reacties. Vaak gaat dat dan over de bereikbaarheid van de wijk.

“Er zullen altijd mensen zijn die een leefstraat niet zien zitten”, zegt De Bruycker. “Nochtans vragen we van iedereen die zo’n leefstraat organiseert om rekening te houden met de rest van de buurt. In de Meibloemstraat bijvoorbeeld zorgt men dat automobilisten nog door kunnen indien nodig. Als iemand op leeftijd met de boodschappen langs een leefstraat moet dan wordt daar ook voor een oplossing gezorgd. Over het algemeen denk ik dat er een groot draagvlak is voor de leefstraten maar er zal altijd een groep zijn die er niets van wil weten.”

Bezoekers van een leefstraat moeten zich aan de geldende voorzorgsmaatregelen houden. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand bewaren van mensen die niet tot hun bubbel van de week behoren. De Stad Gent voorziet bovendien een pakket met ontsmettingsmiddel en handgel.

Dit zijn alle leefstraten voor deze zomer

Open Huis Watersportbaan 1 juli-14 aug

Frederik Burvenichstraat Gentbrugge 3 juli - 31 aug

Ankerslaan Gentbrugge 3 juli - 23 aug

Biekorfstraat Dampoort 3 juli - 30 aug

G. Wibierdreef Sint-Amandsberg 3 juli - 15 sept

Kogelstraat Dampoort 3 juli - 27 sept

Koolkapperstraat Ekkergem 3 juli - 27 sept

Maurice Verdoncklaan Gentbrugge 3 juli - 27 sept

Meibloemstraat Brugse Poort 3 juli - 30 sept

Palinghuizen (steegje) Bloemekenswijk 3 juli - 8 nov

Sleutelbloempark Bernadettewijk 3 juli - 7 okt

Zalmstraat Macharius-Heirnis 3 juli - 27 sept

Zesseptemberlaan Malem 3 juli - 27 sept

Spadestraat Muide/Meulestede 14 aug 27 sept

Leiekaai Brugse Poort 14 sept - 27 sept

Groene Briel (startdatum nog niet gekend)

Watersportbaan - Borluut Watersportbaan 5 aug - 27 sept

Guldenmeers Oud Gentbrugge 27 juli - 27 sept

Nieuw Gent - verschillende locaties Nieuw Gent:

Sintbaafsdorp Macharius-Heirnis 6 juli - 27 sept

Residentie WindekindBerkhoutsheide (achterkant) Nieuw Gent 6 juli - 12 juli

Pieter Huyssensplein Nieuw Gent 13 juli - 19 juli

Groenzone naast Jupiter en voor Milenka Nieuw Gent 27 juli - 2 aug

G. Eylenboschplein Nieuw Gent 3 aug - 9 aug

Hoek Carneoolstraat en Edelsteenstraat Nieuw Gent 10 aug 16 aug

Groenewalstraat Nieuw Gent 17 aug - 23 aug

Rerum-Novarumplein Nieuw Gent 24 aug - 30 aug

Kristoffel Van den Berghestraat Nieuw Gent 31 aug - 6 sept

August Vermeylenstraat Nieuw Gent 7 sept - 13 sept

Hoek Kikvorsstraat en Zwijnaardesteenweg Nieuw Gent 14 sept - 20 sept

Groenzone tussen buurtcentum en wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent 21 sept -27 sept