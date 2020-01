De laatste maanden voor Patisserie Damme na dertig jaar liefde voor de bakkersstiel en de Gentse binnenstad Jill Dhondt

03 januari 2020

17u31 0 Gent Patisserie Damme serveert nog enkele maanden creatieve, fijne patisserie en chocolaterie onder de vleugels van Piet Faveere. Tegen de zomervakantie zoeken de banketbakkers op de Nederkouter anderen oorden op.

Piet Faveere nam dertig jaar geleden Patisserie Damme over van Jef Damme. Hij wou zijn eigen stempel drukken op de recepten van de oude meester. Klassiekers als Gentse neuzen en pâte de fruits werden afgestoft en in een hedendaagse jasje gestopt. Wel zag het team erop toe dat de kwaliteit van het huis steeds behouden werd. “Het ging meer om het moderniseren van technieken en de patisserie een niveau hoger brengen”, vertelt Piet. “Damme is steeds puur en Gents gebleven.”

De tijd om te gaan is gekomen

“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”, zegt Piet. “Twintig jaar geleden hebben we gezegd dat 2020 ons eindtermijn zou zijn. We hebben ons jaren gedaan. Een stuk van ons atelier werd intussen verkocht en onze kinderen hebben hun weg gevonden. We stoppen niet omdat we versleten zijn, eerder omdat alles schoon samenviel.”

De patissier heeft de wereld rondom hem zien veranderen. “Het gaat niet meer over vakmanschap maar over marketing, over merken. De stad is veranderd. Vroeger, toen de klanten hun kinderen naar school brachten, stopten ze en passant stopten in de bakker, bij de advocaat, en in de bank. Alles was in de stad te doen. Vandaag moeten ze drukke agenda’s, een stremmend verkeer, en een gebrek aan parkeerplaatsen overbruggen.”

Veel aan de stad te danken

De patissiers houden hun deuren nog open tot de zomervakantie. “We willen er nog even zijn voor onze klanten voor we ons verhaal positief afsluiten. We hebben veel aan hen te danken: de jarenlange trouw, de dagelijkse babbels en de goedlachse knikjes. Ze waren er steeds om onze droom waar te maken: de beste patisserie en brood in Gent maken.”