De laatste loodjes van Tournee Mineral: waar vind je een ruim, alchoholvrij aanbod? Jill Dhondt

20 februari 2020

12u01 0 Gent Een maand lang geen alcohol drinken, het vergt moeite voor sommigen. Waar velen mee worstelen is een leuke plek vinden waar ze een lekker alternatief kunnen drinken voor hun gewoonlijke pintje of wijntje. Gelukkig heeft Gent heel wat zaken met een ruim aanbod aan non-alcoholische dranken. Wie meedoet aan Tournéé minerale, en nog op zoek is naar leuke plekken in Gent kan hieronder eens neuzen.

Rokkebolle

Rokkebolle, achter de kerk in Ledeberg, staat gekend om haar duurzame wijnen en speciale biertjes. Maar ook Bob’s en Bobette’s kunnen er terecht voor heerlijke koffie’s, huisgemaakte limonades, originele frisdranken en mocktails. Speciaal voor Tournée Minerale werden zelfs twee extra alcoholvrije cocktails op de kaart gezet: een Blood Orange Tonic met bloedsinaasappel, vlierbloesem, kardemom en tonic, en een Lemon Grove met citroengras, gember en appel.

Rokkebolle, Hoveniersstraat 37.

Ganzerik

De Ganzerik is een gezellig buurt-eetcafé dat twee sapjes op tap aanbiedt: een biolimonade van citroen en appelsien, en een ice tea van vlierbloesem, druif, kamille en brandnetel. Op zoek naar een minder complex drankje? Dan kan de appelsap met appeltjes uit een lokale boomgaard ook smaken.

Ganzerik, Druifstraat 39.

De Zoo

Wie zegt dat een cocktailbar verboden terrein is tijdens Tournee Minerale? De Zoo in de Oudburg voorziet maar liefst vier alcoholvrije cocktails naast hun gewone aanbod. Een Virgin Mojito, een Virgin Piña Colada, een Lemon Squash en een Virgin Gin Tonic brengen je evengoed in de sfeer. Op de kaart staan ook nog enkele klassieke vruchtensapjes, ice tea en een energiedrankje.

De Zoo, Oudburg 2.

De Roos

De Roos noemt zichzelf een volkshuis van de éénentwintigste eeuw. Naast een warm interieur bieden ze verse gemberlimonade en verse gemberthee. Je kan er ook ecologisch verantwoorde sapjes van De Drie Wilgen drinken. Dat is toch wat anders dan de zoveelste cola of bruiswater.

De Roos, Wolterslaan 44.

Faja Lobi

Faja Lobi is een Surinaams café met een knus houten interieur. Je vindt er sapjes en bionades van Oxfam, maar ook huisgemaakte drankjes zoals Orcheade, een verfrissende Joods-Surinaamse drank met amandelsiroop en melk, en Dawett, een Javaans-Surinaamse mix op basis van kokosmelk en citroengras.

Faja Lobi, Vlaanderenstraat 2.

NONA June

Zin om thuis te aperitieven maar weinig inspiratie voor een alcoholvrije cocktail? Dan kan je de gin van NONA June in huis halen. Charlotte Matthys groeide op in de buurt van de Bourgoyen-Ossemeersen. Ze genoot ervan om de natuur in te trekken en thee te maken met de kruiden die ze vond. Jaren later was ze aan het bijpraten met vrienden in een bar, op zoek naar een alcocholvrij alternatief. Ze besloot een eigen alcoholvrije spirit te brouwen met NONA June is het resultaat: een gin met een uitgesproken citrussmaak gevolgd door een kruidige toets.

Verkrijgbaar op www.nonadrinks.com.

The Mix

In de tropische cocktailbar The Mix vind je een kaart vol cocktails, maar ook meerdere mocktails. Wie meedoet aan Tournée Minerale kan de Exotique uitproberen, met ananas, aardbeien, goyavesap en mangosap, of de Passion met limoen, muntblaadjes en passievruchtensap. De Gigembre is een variant van de Passion, met gember en rietsuiker in plaats van passievruchtensap. Dan is er nog een mocktail met limoen, kiwi, rietsuiker en pompelmoessap.

The Mix, Hoogpoort 19.

L’AmuZette

Bij L’AmuZette aan de Krommewal kan je terecht voor een bijzonder aperitief: de alcoholvrije wijn ‘Vin du Jardin’. Het gaat om een rosé met toetsen van gember en basilicum. Wie wil kan de wijn combineren met een hapje ter plekke.

L’AmuZette, Krommewal 2.

Otomat

Het hoeven niet altijd mocktails te zijn natuurlijk, Otomat pakt uit met huisgemaakte limonades. Je kan ervan genieten in een interieur dat recht uit Brooklyn lijkt te komen, en een pizza in de hand.

Otomat, Kleine Vismarkt 3.

Polé Polé

Een ruime drankenkaart waar mocktails niet mogen ontbreken, daar draait het om bi Polé Polé. Zin in een Virgin Mojito, een Aruba met verse sinaasappel, banaan, ananas, kokos of eerder een Anaconda met banaan en aardbei? Ieder maandag om 20 uur is het bovendien happy hour.

Polé Polé, Lammerstraat 8.