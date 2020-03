De Krook zet Van Eyck expo verder met ‘quarantaine portretten’ Jill Dhondt

14u19 0 Gent De Krook is gesloten voor bezoekers, maar de Van Eyck ateliers werden niet zomaar geannuleerd. In plaats daarvan kozen de organisatoren om creatief om te gaan met de situatie.

De ateliers zijn een initiatief van De Krook en Urgent fm, waarbij kunstenaars de bibliotheek enkele maanden inpalmen. In open ateliers in het midden van de bieb werken ze met Van Eyck als inspiratiebron. Het hele project draait rond interactie met de bezoeker, wat niet meer mogelijk is gezien de coronamaatregelen. Als creatieve oplossingen hebben de organisatoren besloten om een livestream op te stellen. Via Facebook kunnen bezoekers vandaag de kunstenaar Max Dreezen volgen die een vriend portretteert vanuit een lege bibliotheek. De komende dagen zal De Krook afspreken met de kunstenaars wat mogelijk is.

De livestream kan bekeken worden via de Facebookpagina ‘OMG Van Eyck at De Krook’.