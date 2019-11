De Krook ontvangt 120 ‘stadslezers’: “Ambassadeurs van Gents leesplatform” Yannick De Spiegeleir & Cedric Matthys

21 november 2019

20u47 1 Gent In De Krook verzamelden deze avond 120 Gentenaars die zich opwerpen als ‘stadslezer’. “In februari lanceren we het nieuwe Gentse leesplatform www.gentleest.be met als blikvanger de favoriete leestips en leesplekjes van onze ambassadeurs”, zegt Nathalie De Neve, coördinator-expert Publieksprocessen van De Krook.

De kersverse stadslezers - in totaal hebben 480 Gentenaars zich aangemeld voor het project - werden donderdagavond ontvangen met een hapje en een drankje als bedanking voor hun vrijwillige inzet.

Wij lieten twee onder hen aan het woord. Iris Michiels (73) is de derde oudste deelnemer van het project. “Ik ben een zeer fervente lezer en een enorme liefhebber van mijn moedertaal: Nederlands. Ik lees graag thuis met Klara op de achtergrond. Zo slaag ik er in om volledig in een boek te kruipen”, lacht Iris. Als eerste leestip lanceert zij ‘Het einde van de eenzaamheid’ van Benedict Wells.

Celien Fleurackers (25) leest naar eigen zeggen al heel lang. “Taal heeft mij altijd enorm geboeid. Ik ben blij dat ik er ook mijn beroep heb van kunnen maken als leerkracht Nederlands in het middelbaar onderwijs. Mijn absolute leestip is ‘Vele Hemels Boven de Zevende’ van Griet Op de Beeck. “Ik lees graag thuis of op de trein, maar even goed neem ik graag mijn boek mee naar een terrasje in de stad of in een leuk zaakje in combinatie met een thee en een stukje taart.”