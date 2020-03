De Krook brengt Van Eyck naar bezoekers via interactieve expo Jill Dhondt

15u07 0 Gent In plaats van bezoekers naar Van Eyck te lokken, brengt de Krook de grootmeester naar haar bezoekers. De komende maanden zullen er drie Van Eyck ateliers plaatsvinden: Van Eyck Luistert, Van Eyck Vertelt en Van Eyck Vergeet. Deze week opent het eerste atelier zijn deuren: kunstenaars zullen bezoekers aanspreken om een portret te laten maken.

“We wouden bezoekers in aanraking laten komen met Van Eyck zonder dat ze het wisten”, geeft Timon Van De Voorde, één van de organisatoren van de ateliers aan. Het project kwam er toen Urgent fm, Tumulft fm, House of Media en De Krook de handen in elkaar sloegen. “We wouden tonen wat het meesterschap van Van Eyck inhield, en hoe dat vandaag nog leeft. Zo zijn we op het idee gekomen van ateliers op te zetten in het midden van de bibliotheek, elk met hun eigen meesterschap.”

Het eerste atelier, Van Eyck Luistert, gaat morgen van start. Kunstenaars krijgen er de ruimte om te experimenteren met portretkunst, waar Van Eyck meester in was. Bezoekers kunnen langsgaan in de open ateliers, of de kunstenaars zal ronddwalen door De Krook, op zoek naar een portret van zichzelf, van een foto of van een herinnering. De kunstenaars kiezen zelf hoe ze dat portret vastleggen: door te tekenen, te schilderen of met graffiti. “Door portretten te maken van de bezoekers hebben we aan het einde van maart een dwarsdoorsnede gemaakt van Gent”, geeft Timon aan.

Welke artiesten wanneer langskomen is te volgen op de Facebookgroep ‘OMG, Van Eyck at De Krook’.