De kracht van voetbal: vluchtelingen en cafévoetbalploeg verbroederen op Blaarmeersen Sam Ooghe

08 juli 2019

22u31 3 Gent De verbindende kracht van voetbal. Maandagavond hebben vluchtelingen en asielzoekers van het Stedelijk Opvanginitiatief voor de tweede keer samen gevoetbald met de cafévoetbalploeg van De Omgekeerde Wereld.

Van 13 tot 24 jaar oud, asielzoekers en erkende vluchtelingen, en afkomstig uit uiteenlopende landen, van Afghanistan tot Eritrea: de jongens die maandagavond op hun sportschoenen het kunstgrasterrein op de Blaarmeersen betraden, kan je niet over één kam scheren. Alhoewel: ze zijn allemaal verliefd op voetbal. Aan de andere kant van het terrein kwam een andere groep aan. Een elftal jongens, vrienden, studenten en werkenden, met twéé liefdes: voetbal, en caféhangen. Beter bekend als de voetbalploeg van café De Omgekeerde Wereld in de Sint-Pietersnieuwstraat.

Stedelijk Opvanginitiatief

Maandagavond speelden de twee groepen samen, net als enkele weken geleden. Ook uw redacteur deed voor de gelegenheid mee. “De asielzoekers en vluchtelingen zijn allemaal inwoners van het Stedelijk Opvanginitiatief van de Stad Gent", legt Lotte Hollevoet uit, die de jongens begeleidt. “Ze vroegen me al heel lang om eens te kunnen voetballen. Via Jolan Heene, een goede vriend, kwamen we terecht bij zijn cafévoetbalploeg. Het is een goede zaak dat ze kunnen voetballen met een Belgisch team. De gasten zijn er ook echt heel enthousiast over. En het is natuurlijk goed dat ze hun Nederlands een beetje oefenen.” De cafévoetballers en jongeren speelden in gemengde teams, en de topschutters van de dag heetten Robbe en Ahmed. En wie er won? Dat deed er niet echt toe - al zal het u niet verbazen dat uw redacteur in het winnende team speelde.