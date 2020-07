De Klosse wordt een apotheek, met de zegen van Ann Delbaere: “Mijn vader heeft de nieuwe letters eigenhandig gesmeed. Stefaan zou dit ook goed hebben gevonden”

Gent

Nog steeds is Restaurant De Klosse in Zwijnaarde een begrip, ook al is de zaak al sinds eind mei 2017 gesloten. Chef Stefaan Van Landuyt verloor een ongelijke strijd tegen kanker, zijn echtgenote en ‘partner in crime’ Ann Delbaere wilde de zaak niet zonder hem voortzetten. Nu, drie jaar later, is het gebouw van De Klosse klaar voor een nieuw verhaal. Het wordt een apotheek. “Het klikte met Steven Van Gansbeke, hij heeft dezelfde visie op zaken doen als wij”, legt Ann uit. “Mijn vader heeft de nieuwe letters eigenhandig gesmeed.”