De klok van het postgebouw staat stil op 5 voor 12…en dat is geen toeval

Erik De Troyer

02 juni 2020

18u31 0 Gent De klok van het postgebouw op de Korenmarkt is nog maar eens stilgevallen…maar deze keer is het geen defect. “We hebben de klok stilgelegd op 5 voor 12 als steunbetuiging aan de zwaar getroffen horeca”, legt eigenaar Geert De Paepe uit.

“We zitten allemaal in hetzelfde schuitje waarvan niemand precies weet waar het heen gaat”, zegt De Paepe. “Wereldwijd staan we geboekstaafd als één van de ergste gevallen waardoor de schrik er in zit bij de hotelsector. Zal men nog wel naar ons land durven reizen? De restaurants vragen zich af of de mensen wel snel terug willen komen tafelen. Er zijn veel zorgen om de horeca en door de klok op 5 voor 12 te laten stilvallen willen we onze steun aan alle Gentse horeca-uitbaters betuigen. Zullen we daar iets mee bereiken, behalve wat extra aandacht voor het probleem? Waarschijnlijk niet. Maar het is de symboliek die telt.”

“In het verleden heeft onze klok nog wel stil gelegen. Dan was dan meestal een arbeider die per ongeluk de verkeerde stekker uit trok. Dan kreeg ik steevast burgemeester Termont op mijn dak. Nu hebben we speciaal gewacht tot 5 voor 12 om de stekker uit te trekken. Wanneer de klok weer gaat lopen weet ik nog niet. Misschien als burgemeester De Clercq mij opbelt”, lacht Geert.