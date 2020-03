De klok van het Belfort heeft opnieuw kuren Erik De Troyer

09 maart 2020

16u41 0

De klok van het Gentse belfort is nog maar eens defect. Het uurwerk aan de kant van het Sint-Baafsplein blijft al een hele tijd steken op tien na vijf. Het is een probleem dat wel vaker de kop opsteekt. In februari van 2019 raakte één van de vier klokken (kant Mageleinstraat) al eens geblokkeerd. Het enorme uurwerk herstellen, is specialistenwerk. “Morgen komt een gespecialiseerde firma kijken. Dan weten we of het een klein defect is of iets structurelers. Vorig jaar kreeg het mechanisme in elk geval nog een volledig nazicht”, zegt Patty Delanghe van Historische Huizen Gent.