Dé kans voor alle Brugse Poorters die zelf iets willen doen: stad zoekt invulling voor gebouw aan Pierkespark Sabine Van Damme

19 juni 2020

07u46 0 Gent Drie jaar lang mag iemand met een goed idee het gebouw waar restaurant Safi Safi zat gebruiken. Dé uitgelezen kans voor al die Brugse Poorters die nu al maanden roepen zich niet gehoord te voelen en geen kansen te krijgen in de eigen wijk. Want iedereen mag een idee indienen.

Officieel heet dat een ‘open oproep’ voor een tijdelijke invulling van het gebouw in de Brugse Poort, waarvan de ene kant uitgeeft op de Reinaertstraat 101 en de andere kant in het Pierkespark. De Stad geeft wel de voorkeur aan een mix van laagdrempelige en sociale initiatieven door en voor de buurt, een open ontmoetingsplek, gedeeld gebruik van ruimtes om te vergaderen, mogelijkheid tot het geven van workshops, een repetitieruimte, jongerenwerking, sociale projecten, enzovoort. Maar elk idee is dus welkom. En elke geïnteresseerde die kan aantonen dat hij een link heeft met de Brugse Poort, kan deelnemen aan de open oproep. Verankering in de buurt staat voorop. Verschillende geïnteresseerden mogen zich ook verenigen.

“De tijdelijke invulling wil ontmoetingen in de Brugse Poort stimuleren en zal rekening houden met de noden en wensen van de buurt”, zegt schepen Astrid De Bruycker. “De werking van het nieuwe buurthuis moet gericht zijn op de bewoners.”

Praktisch

De stad plooit zich dit keer dubbel om echt iedereen de kans te geven, en de administratieve drempels van zo’n open oproep weg te werken. Op maandag 6 juli 2020 kan iedereen het gebouw bezoeken. Zo kunnen de kandidaten de situatie op de locatie zelf correct inschatten. Daarna volgen twee momenten, op maandag 13 juli en donderdag 20 augustus, waarbij geïnteresseerden hun ideeën kunnen uitwisselen, op zoek kunnen gaan naar mogelijke samenwerkingen en nog bijkomende vragen kunnen stellen. Iedereen die hulp nodig heeft bij het indienen van zijn of haar offerte, kan terecht bij een medewerker van de Stad. Voorstellen indienen kan tot maandag 31 augustus 2020 om 10 uur. Alle kandidaturen worden daarna beoordeeld door een jury, die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken stadsdiensten en externe partners.

Alle info staat op deze site