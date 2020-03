De impact van corona op Gent: wandelbus stopt, markten mogen toch doorgaan, huwelijken en begrafenissen in beperkte kring, vrijwilligers mogen zich melden Sabine Van Damme

13 maart 2020

16u40 0 Gent Uiteraard heeft de corona-noodtoestand ook impact op Gent. Het stadsbestuur heeft urenlang vergaderd over wat wel en niet meer kan. Beslist is dat trouwen nog kan – in beperkte kring. Wandelbussen blijven op stal, dienstverlening moet zoveel mogelijk digitaal.

“Als stadsbestuur hebben we een pak maatregelen genomen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “We moeten samen de crisis te lijf gaan. We moeten erdoor, en we moeten nu ingrijpen. Gent is veerkrachtig. We kunnen nu als samenleving tonen tot wat we in staat zijn.”

“Huwelijken en begrafenissen kunnen blijven doorgaan”, zegt schepen Mieke Van Hecke. “We vragen wel om dat in beperkte kring te doen. Voor huwelijke bieden we gratis livestream en opnames aan.” In het crematorium mogen maximum 30 mensen tegelijk afscheid nemen, op veilige afstand van elkaar, zonder condoleren en zonder koffietafel.

Wandelbus op stal

“De shuttles van en naar de Weba en de Watersportbaan blijven rijden, maar de Wandelbus blijft op stal”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Die Wandelbus is een kleine ruimte en richt zich specifiek op kwetsbare mensen, dus dat lijkt mij logisch. De Fietspunten blijven open op weekdagen, maar niet in het weekend. Het Fietspunt aan de Dampoort gaat dicht.

“De dienstverlening van GentInfo wordt opgedreven”, zegt Sofie Bracke. “GentInfo kreeg vandaag al 500 extra oproepen. We proberen de dienst ook op zondag beschikbaar te stellen en op weekdagen van 8 tot 19 uur. Verder blijft de stad blijft bereikbaar, vooral telefonisch en digitaal. Noodzakelijke loketbezoeken kunnen nog, op afspraak. Steun onze lokale handelaars, de cafés en restaurants gaan dicht, maar je kan wel laten thuis leveren, of afhalen bij de lokale frituur. Koop lokaal op weekdagen, want in het weekend moeten de niet-voedingswinkels toe.” De havenrondvaarten stoppen, het havenhuis gaat dicht.

De markten gaan - in tegenstelling tot een eerdere beslissing - wél door. Dat mag volgens de federale richtlijnen. Ook ambulante handel - zoals de neuzenkramen - mogen blijven staan. Ambulante handel die geen voeding verkoopt, mag enkel op weekdagen. De stad verleent uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen van 2020 tot 30 september, en zal inkomende facturen zelf meteen betalen, om leveranciers niet in de problemen te brengen.

Alternatieve lessen

“We bekijken hoe we ondernemers zuurstof kunnen geven”, aldus nog Bracke. “De horeca hoeft geen terrastaks te betalen, de marktkramers geen standgeld. De onkosten van de foor gaan we vergoeden. En hoe het zit met de sportkampen in de paasvakantie bekijken we nog. We evalueren op 25 maart of dat kan doorgaan, voor de 1.250 ingeschreven deelnemers en 75 lesgevers.

“We bevragen momenteel bij het stedelijk onderwijs hoe groot de nood aan opvang is”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere. “We vragen mensen om liefst zelf opvang voor de kinderen te voorzien. Voor medisch- en zorgpersoneel is er sowieso opvang op school, voor ouders die enkel beroep kunnen doen op grootouders ook. We vragen de leerkrachten om naar school te komen. We zoeken hoe we alternatieve lessen kunnen voorzien voor kinderen die thuis zitten, we praten daarvoor onder meer met de VRT. Crèches en peutertuinen blijven open, maar zullen heel flexibel zijn. Kinderen die thuis kunnen blijven hoeven niet te betalen, kinderen die anders een dag bij de grootouders gaan, moeten er terecht kunnen. Ook hier vragen we het personeel om op post te blijven. De communicatie rond scholen is cruciaal, we overleggen ook met het gemeenschaps- en het stedelijk onderwijs. Ook zij voorzien vanaf maandag opvang op alle scholen.”

Vrijwilligers gezocht

“We merken dat Gentenaars meteen hun solidariteit tonen, en juichen dat toe”, zegt schepen Astrid De Bruycker. “Heel wat vrijwilligerswerk wordt gedaan door 65-plussers, maar die moeten we nu ontzien. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen, mogen zich melden bij Gentinfo. We denken bijvoorbeeld aan studenten die nu geen les hebben. Help elkaar, help ouderen, zorg voor elkaar.”

28 evenementen van de stad zijn afgelast. Het gaat ondermeer om carnaval Sint-Amandsberg, maar ook buurt- en wijkfeesten.

De nachtopvang voor daklozen wordt opgesplitst, zodat mensen met minder op een slaapzaal liggen. Er wordt wel een derde locatie geopend, zodat de capaciteit niet vermindert. Het is immers nog steeds winter.

“De overtreders van de richtlijnen zullen wel degelijk beboet worden”, zegt de burgemeester nog. “Maar we gaan ervan uit dat iedereen zijn gezond verstand zal gebruiken.”