De huizenrij van Johan waar je uren naar kan kijken: “Voor Gentenaars gemaakt, maar toeristen nemen de meeste foto’s” ZOMERREEKS: Wie woont daar? Op bezoek bij de bewoners van opvallende huizen in de regio Jill Dhondt

10 augustus 2020

10u23 0 Gent Een ijzeren vogel, vliegtuigen, een raket, een ufo, een parachute, smurfen, nummers, valse ramen en vooral veel Gentse geschiedenis. Een van de gekst versierde huizenrij van Gent staat op de hoek van de Kortrijksepoortstraat en de Kanunnikstraat. Eigenaar Johan Vanneste begon op een dag met een vals raam aan zijn gevel, vandaag is het een collage. Lees meer verhalen achter bijzondere gevels in onze Een ijzeren vogel, vliegtuigen, een raket, een ufo, een parachute, smurfen, nummers, valse ramen en vooral veel Gentse geschiedenis. Een van de gekst versierde huizenrij van Gent staat op de hoek van de Kortrijksepoortstraat en de Kanunnikstraat. Eigenaar Johan Vanneste begon op een dag met een vals raam aan zijn gevel, vandaag is het een collage. Lees meer verhalen achter bijzondere gevels in onze zomerreeks

Wie af en toe tram 1 van het Sint-Pieters station naar het stadscentrum neemt, zal het versierde huis in de Kortrijksepoortstraat zeker en vast al gezien hebben. Het gaat om een woning op de hoek met de Kanunnikstraat, waar de eerste huizen op dezelfde manier bekleed werden omdat ze van dezelfde eigenaar zijn. Johan vroeg aan een vriendin van hem om de gevels van zijn woningen te beschilderen met fragmenten uit de geschiedenis van Gent. Verspreid over de buitenmuren kan je het Lam Gods, de torens van Gent, de draak van het Belfort, de kruisvaarders en zoveel meer herkennen. “De schilderijen zijn vooral voor Gentenaars gemaakt, maar worden toch vaak gefotografeerd door toeristen”, zegt hij.

(Lees verder onder de foto.)

Gevoel voor humor

Naast schilderingen hangen de gevels ook vol met objecten: een ijzeren vogel, vliegtuigen, een raket, een ufo, een parachute, smurfen, nummers. Johan sprong vaak in als helpende hand voor kunstenaars, die hem af en toe een cadeau gaven als bedanking. “Ludo Vastesaeger was leraar aan de Academie van Gent en een vriend van mij. Ik heb hem vaak geholpen om materiaal naar een tentoonstelling te vervoeren. Daarom gaf hij me een helikopter en andere machines uit de luchtvaart.” Als je de tijd neemt om naar de versieringen te kijken, zal je zien dat Johan een fijn gevoel voor humor heeft. Naast een ijzeren viervoeter staat het bord ‘kwade hond’. Er zitten ook spelelementen vervat in de gevels. Zo staat er op de zijgevel van het hoekhuis geschreven: ‘aan jou om uit te vissen wat waar staat’.

“De gevels opknappen is niet op een dag gebeurd”, zegt Johan nog. “Het is begonnen met het blinde raam op de eerste verdieping van de Kanunnikstraat nummer 8. Daar heeft de uil twintig jaar geleden haar plaatsje gevonden. Erna werden de buitenmuren van de twee huizen in de Kortrijksepoortstraat volledig afgekapt en opnieuw bezet. Mijn vriendin Isabel heeft daar als eerste twee valse ramen geschilderd. In één daarvan heeft ze een schilderij van mij opgenomen, waar ik wel trots op ben.” De huizen in de Kortrijksepoortstraat en de Kannunikstraat zijn dus een uitnodiging voor elke passant om even stil te staan en te genieten van het uitzicht.