De horeca maakt zich klaar voor maandag: “Het voelt als de rush naar de Gentse Feesten maar dan met meer stress” Erik De Troyer

06 juni 2020

17u01 0 Gent Terrasstoelen worden schoongeveegd, plexischermen geplaatst en ramen gelapt. Er heerst zaterdag een bedrijvigheid bij de Gentse horeca die we het al een tijdje niet meer gewoon zijn. “We zijn er klaar voor en hopelijk onze klanten ook.”

Aan de A-pluss op de hoek van de Belfortstraat en de Kammerstraat krijgen de terrassen een laatste poestbeurt. “We zullen vanaf maandag ons terras uitbreiden met twee parkeerplaatsen aan de overkant van de straat. Tenminste dat vermoeden we. Een officiële toestemming hebben we nog niet”, aldus Nick Van Bellinghen. “Binnen hebben we wat tafels verhuisd naar een brede gang. Het is minder gezellig maar het aantal tafels blijft op die manier wel gelijk.”

Op de Vrijdagmarkt ook bedrijvigheid aan restaurant Cassis. Uitbater Franky De Waele neemt er zijn terrasmeubilair onder handen met de hogedrukreiniger. “Drie maanden zonder de stress van de horeca…daar kon ik verbazingwekkend vlot aan wennen. Toch ben ik gelukkig dat ik weer aan de slag kan. Het voelt een beetje alsof de Gentse Feesten binnen enkele dagen beginnen.”

Ook bij Michael Van Langenhove van Brasserie Bridge op het Sint-Baafsplein heerst een Gentse Feestengevoel. “Maar als de Gentse Feesten er aan komen weet ik dat mijn terras de komende tien dagen vol zal zitten. Nu is er stress door de onzekerheid. Zullen de mensen wel meteen terrasjes komen doen? Ik hoop het, maar zeker is dat nog lang niet.”

Mondmasker op toilet

“We hadden een terras van acht meter diep en daar komt nu nog acht meter bij. Een groot deel van het Sint-Baafsplein zal uit terrasjes bestaan tegen maandag. Er komt enorm veel kijken bij zo’n heropening”, zegt Michael. “Handgel, mondmaskers en plexischermen zijn maar het begin. We mogen ook geen menu’s meer uitdelen. We hebben ons menu nu later drukken op onderleggers. Peper- en zoutvaatjes zijn vervangen door zakjes. We hebben na drie maanden stilstand ook de houdbaarheidsdatum van alles wat we in huis hadden moeten checken. Alle potjes van mayonaise en ketchup moesten weg net als onze voorraad fristi en tomatensap. Door plexischermen te plaatsen kunnen we wel nog voldoende mensen binnen zetten maar er duiken altijd praktische zaken op die om een oplossing vragen. Omdat onze toiletten niet erg groot zijn zal bijvoorbeeld iedereen die naar het toilet moet van ons een mondmasker krijgen.”

Balk

In het Waterhuis aan de Bierkant staan alle tafels al waar ze moeten staan. “Telkens met anderhalve meter tussen. Al bij al valt het nog mee qua hoeveelheid zitplaatsen. We zijn nu een balk aan het installeren die moet voorkomen dat klanten aan de bar proberen bestellen.”

Ook ruitenwasser Serge Vanderstraeten heeft drukke dagen voor de boeg. “Een ruitenwasser vragen is toch wel een stukje luxe. De voorbije maanden was het veel minder druk. Nu vragen mijn vaste klanten uit de horeca mij weer en ik hoop dat ze dat blijven doen. De kans bestaat dat ze binnenkort gaan besparen en dan maar zelf de ramen gaan lappen, hé.”